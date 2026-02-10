Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли свыше 200 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/vsu-2073414299.html
ВСУ потеряли свыше 200 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли свыше 200 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 10.02.2026
ВСУ потеряли свыше 200 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 200 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T12:17:00+03:00
2026-02-10T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сумская область
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235224_0:280:3107:2028_1920x0_80_0_0_2afdbac18d8f31c0fbae1bfcabc80568.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235224_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_a5a5cda6af83310d628a9b55ae38f0d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сумская область, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумская область, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли свыше 200 военных в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в зоне действий группировки "Север"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 200 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Покровка, Угроеды и Харьковка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Графское, Нескучное, Охримовка и Цуповка Харьковской области", - гововорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСумская областьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала