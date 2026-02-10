ВСУ потеряли свыше 200 военных в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 200 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Покровка, Угроеды и Харьковка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Графское, Нескучное, Охримовка и Цуповка Харьковской области", - гововорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18