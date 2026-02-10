https://ria.ru/20260210/vsu-2073413628.html
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 10.02.2026
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли до 145 военнослужащих за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2026
