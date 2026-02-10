Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 10.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 10.02.2026
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли до 145 военнослужащих за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
константиновка
безопасность, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий "Юга"

ВСУ за сутки потеряли до 145 военных в зоне ответственности "Южной" группировки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ижевка, Константиновка, Миньковка, Никифоровка и Резниковка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
