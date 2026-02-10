https://ria.ru/20260210/vsu-2073405336.html
ВС России поразили расчет БПЛА бригады ВСУ в Харьковской области
Минобороны России опубликовало кадры поражения "Геранью" расчета БПЛА 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченково Первое... РИА Новости, 10.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
харьковская область
россия
