ВС России поразили расчет БПЛА бригады ВСУ в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 10.02.2026 (обновлено: 12:01 10.02.2026)
ВС России поразили расчет БПЛА бригады ВСУ в Харьковской области
ВС России поразили расчет БПЛА бригады ВСУ в Харьковской области
ВС России поразили расчет БПЛА бригады ВСУ в Харьковской области
Минобороны России опубликовало кадры поражения "Геранью" расчета БПЛА 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченково Первое... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T11:57:00+03:00
2026-02-10T12:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
2026
ВС России поразили расчет БПЛА бригады ВСУ в Харьковской области

Минобороны показало кадры поражения «Геранью» расчета БПЛА в Харьковской области

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения "Геранью" расчета БПЛА 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченково Первое Харьковской области.
На опубликованных кадрах показано, как российский беспилотник "Герань" уничтожает позицию военнослужащих ВСУ, занимаемую ими в большом доме.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
