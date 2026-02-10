Володин поздравил сотрудников и ветеранов МИД с профессиональным праздником

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ с профессиональным праздником, отметив, что дипломаты вносят вклад в защиту суверенитета России, сообщается на сайте палаты парламента.
В России День дипломатического работника отмечается 10 февраля.
"Поздравляю всех сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел Российской Федерации с профессиональным праздником. Реализуя внешнеполитический курс, который определил президент России, дипломаты отстаивают на международной арене интересы нашей страны. Вносят вклад в защиту ее суверенитета, прав граждан Российской Федерации и соотечественников за рубежом", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте.
Он отметил, что дипломатические работники содействуют преодолению современных вызовов и построению справедливого миропорядка.
"Высокий профессионализм, компетентность, ответственное отношение к делу дипломатических работников вызывают уважение. Желаю дальнейших успехов", - добавил председатель Госдумы.