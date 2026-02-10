Пользователи ВКонтакте смогут покупать товары из видео

Пользователи смогут в два клика покупать товары маркетплейсов и ритейлеров из авторского контента в ленте ВКонтакте. Соцсеть автоматически добавит плашку со ссылкой на покупку товара. При нажатии на плашку пользователь будет перенаправлен на страницу товара на маркетплейсе.
Алгоритмы на базе искусственного интеллекта определяют клипы с названиями и артикулами товаров и связывают их с карточками на маркетплейсе. Пользователи увидят плашку со ссылкой на товар после просмотра клипа в ленте и сразу смогут перейти к покупке понравившейся вещи.
© Фото : пресс-служба ВКонтактеПокупка товаров из видео ВКонтакте
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
Покупка товаров из видео ВКонтакте
"Новый инструмент позволит площадкам увеличить конверсию в переходы и продажи, продавцам — повысить эффективность рекламных интеграций. Механика переходов из контента на маркетплейс продемонстрировала свою эффективность на примере пилотного проекта с Ozon: конверсия из просмотра в открытие карточки выросла в три раза за полгода. Сегодня мы открываем доступ к инструменту для других игроков рынка, что является ещё одним важным шагом в развитии социальной коммерции в России", — отмечает директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев.
"Мы развиваем интеграцию с ВКонтакте с 2024 года, предлагая продавцам дополнительную точку входа для продаж через контент. Инструменты социальной коммерции помогают предпринимателям по-новому продемонстрировать свои товары и заинтересовать потенциальных покупателей с помощью нативного авторского контента. За несколько месяцев публикации с товарами продавцов собрали 3,5 млрд просмотров, а количество пользователей, взаимодействующих с товарами Ozon на платформе ВКонтакте, увеличилось в два раза с начала прошлого года", — отмечает директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок.