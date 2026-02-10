Рейтинг@Mail.ru
Пользователи ВКонтакте смогут покупать товары из видео - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/vk-2073433192.html
Пользователи ВКонтакте смогут покупать товары из видео
Пользователи ВКонтакте смогут покупать товары из видео - РИА Новости, 10.02.2026
Пользователи ВКонтакте смогут покупать товары из видео
Пользователи смогут в два клика покупать товары маркетплейсов и ритейлеров из авторского контента в ленте ВКонтакте. Соцсеть автоматически добавит плашку со... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T13:36:00+03:00
2026-02-10T13:36:00+03:00
вконтакте
соцсети
интернет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073432036_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea60bb877861e68ef456dd7b6f80fb87.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073432036_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_15a476fe9d93d0f9eaaec4800dd0cc7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вконтакте, соцсети, интернет
ВКонтакте, Соцсети, Интернет

Пользователи ВКонтакте смогут покупать товары из видео

© Getty Images / tolgartОнлайн шоппинг
Онлайн шоппинг - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Getty Images / tolgart
Онлайн шоппинг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Пользователи смогут в два клика покупать товары маркетплейсов и ритейлеров из авторского контента в ленте ВКонтакте. Соцсеть автоматически добавит плашку со ссылкой на покупку товара. При нажатии на плашку пользователь будет перенаправлен на страницу товара на маркетплейсе.
Алгоритмы на базе искусственного интеллекта определяют клипы с названиями и артикулами товаров и связывают их с карточками на маркетплейсе. Пользователи увидят плашку со ссылкой на товар после просмотра клипа в ленте и сразу смогут перейти к покупке понравившейся вещи.
© Фото : пресс-служба ВКонтактеПокупка товаров из видео ВКонтакте
Покупка товаров из видео ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
Покупка товаров из видео ВКонтакте
"Новый инструмент позволит площадкам увеличить конверсию в переходы и продажи, продавцам — повысить эффективность рекламных интеграций. Механика переходов из контента на маркетплейс продемонстрировала свою эффективность на примере пилотного проекта с Ozon: конверсия из просмотра в открытие карточки выросла в три раза за полгода. Сегодня мы открываем доступ к инструменту для других игроков рынка, что является ещё одним важным шагом в развитии социальной коммерции в России", — отмечает директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев.
"Мы развиваем интеграцию с ВКонтакте с 2024 года, предлагая продавцам дополнительную точку входа для продаж через контент. Инструменты социальной коммерции помогают предпринимателям по-новому продемонстрировать свои товары и заинтересовать потенциальных покупателей с помощью нативного авторского контента. За несколько месяцев публикации с товарами продавцов собрали 3,5 млрд просмотров, а количество пользователей, взаимодействующих с товарами Ozon на платформе ВКонтакте, увеличилось в два раза с начала прошлого года", — отмечает директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок.
 
ВКонтактеСоцсетиИнтернет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала