Пользователи ВКонтакте смогут покупать товары из видео

Пользователи смогут в два клика покупать товары маркетплейсов и ритейлеров из авторского контента в ленте ВКонтакте. Соцсеть автоматически добавит плашку со ссылкой на покупку товара. При нажатии на плашку пользователь будет перенаправлен на страницу товара на маркетплейсе.

Алгоритмы на базе искусственного интеллекта определяют клипы с названиями и артикулами товаров и связывают их с карточками на маркетплейсе. Пользователи увидят плашку со ссылкой на товар после просмотра клипа в ленте и сразу смогут перейти к покупке понравившейся вещи.

© Фото : пресс-служба ВКонтакте Покупка товаров из видео ВКонтакте © Фото : пресс-служба ВКонтакте Покупка товаров из видео ВКонтакте

"Новый инструмент позволит площадкам увеличить конверсию в переходы и продажи, продавцам — повысить эффективность рекламных интеграций. Механика переходов из контента на маркетплейс продемонстрировала свою эффективность на примере пилотного проекта с Ozon: конверсия из просмотра в открытие карточки выросла в три раза за полгода. Сегодня мы открываем доступ к инструменту для других игроков рынка, что является ещё одним важным шагом в развитии социальной коммерции в России", — отмечает директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев.