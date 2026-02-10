Ректор Политеха рассказал о преимуществах введения "визы талантов" в России

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Программа "виза талантов" для одаренных специалистов из-за рубежа доказала свою эффективность в других странах, Россия тоже могла бы с пользой адаптировать эту практику и у себя, заявил РИА Новости ректор Московского Политехнического университета Владимир Миклушевский.

По его словам, "опыт других стран показывает эффективность такой программы, и Россия могла бы адаптировать подобные практики". "При этом важно понимать, что "виза талантов" - это дополнение, а не альтернатива развитию собственной системы подготовки инженерных кадров", – подчеркнул собеседник агентства.