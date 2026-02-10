Рейтинг@Mail.ru
Ректор Политеха рассказал о преимуществах введения "визы талантов" в России
10.02.2026
Ректор Политеха рассказал о преимуществах введения "визы талантов" в России
2026
россия, индия, пакистан, владимир миклушевский, госдума рф
Россия, Индия, Пакистан, Владимир Миклушевский, Госдума РФ
Студенты на уроке в Российском университете дружбы народов. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Программа "виза талантов" для одаренных специалистов из-за рубежа доказала свою эффективность в других странах, Россия тоже могла бы с пользой адаптировать эту практику и у себя, заявил РИА Новости ректор Московского Политехнического университета Владимир Миклушевский.
"Введение "визы талантов" могло бы стать эффективным точечным инструментом для привлечения в Россию квалифицированных кадров. В Госдуме уже выступили с предложением ввести ее для мигрантов сроком на три года. Окончательное решение по внедрению такого механизма находится в компетенции Минтруда и профильных ведомств, и мы как университет готовы участвовать в обсуждении параметров такой программы с точки зрения образовательного и научного сообщества", – сказал он.
По его словам, "опыт других стран показывает эффективность такой программы, и Россия могла бы адаптировать подобные практики". "При этом важно понимать, что "виза талантов" - это дополнение, а не альтернатива развитию собственной системы подготовки инженерных кадров", – подчеркнул собеседник агентства.
"В Московском Политехе мы видим также необходимость в привлечении иностранных абитуриентов. С молодыми людьми из других стран стоит работать еще задолго до их поступления. Рассказывать им о традициях и культуре нашей страны, помогая будущим студентам лучше понять контекст, в котором им предстоит учиться и работать", – добавил Миклушевский.
"Так, мы уже пять лет подряд проводим фестиваль русской культуры "Моя душа - Россия". В 2025 году он успешно состоялся в Индии и Пакистане при поддержке Русских домов. Мы встречаемся с теми, кто уже изучает русский язык, мотивирован к поступлению в российский вуз и рассказываем им об образовательных возможностях в нашей стране", – заключил он.
