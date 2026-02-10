Вэнс заявил о готовности обсуждать тему заключенных граждан Армении

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о готовности обсуждать тему находящихся в заключении в Азербайджане граждан Армении во время визита в Баку.
"Наверняка эта тема будет поднята. Слушайте, у нас хорошие отношения и с премьер-министром тут (в Армении – ред.), и также с президентом Азербайджана (Ильхамом - ред.) Алиевым… Мы наверняка поднимем ряд тем", - сказал он журналистам в Армении перед вылетом в Азербайджан.
Его общение с прессой транслировало в Youtube новостное агентство Armenpress.
В конце января глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что освобождение 19 армян, все еще остающихся в заключении в Азербайджане, станет существенным вкладом в процесс армянско-азербайджанского примирения.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона также согласилась сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Замгоссекретаря США прибыла в Армению для "продвижения идей Трампа"
17 ноября 2025, 09:36