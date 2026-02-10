https://ria.ru/20260210/veyp-2073384676.html
В Подмосковье ликвидировали подпольное производство жидкости для вейпов
В Подмосковье ликвидировали подпольное производство жидкости для вейпов
Полицейские ликвидировали подпольный цех по производству жидкости для вейпов в Подмосковье, изъято товара почти на миллиард рублей, задержаны шесть человек,... РИА Новости, 10.02.2026
В Подмосковье изъяли незаконно производимую жидкость для вейпа на 1 млрд руб
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Полицейские ликвидировали подпольный цех по производству жидкости для вейпов в Подмосковье, изъято товара почти на миллиард рублей, задержаны шесть человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В Московской области
мои коллеги ликвидировали подпольный цех, в котором производилась жидкость для вейпов. Задержаны шестеро подозреваемых в незаконном изготовлении немаркированной никотиносодержащей продукции в кустарных условиях", - написала она в своем канале на платформе Max
.
По данным Волк
, установлено, что злоумышленники организовали масштабное изготовление жидкости для вейпов, не имея соответствующих разрешений. Подпольный цех работал в круглосуточном режиме, выпуская до 75 тысяч единиц товара за смену, а готовая продукция отгружалась на склады или напрямую отправлялась транспортными компаниями в регионы России
.
Она добавила, что в ходе 20 обысков по домам задержанных, складах и офисах в Московском регионе обнаружены четыре производственные линии, 600 тысяч флаконов многоразовых парогенераторов, тара, различные компоненты для приготовления жидкости для вейпов, а также более двух миллионов рублей и около 400 тысяч долларов.
"Предполагаемая стоимость изъятого товара оценивается почти в миллиард рублей", - отметила Волк.
Возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ) и части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Пятеро фигурантов заключены под стражу, одного отправили под домашний крест.