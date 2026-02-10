В Подмосковье ликвидировали подпольное производство жидкости для вейпов

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Полицейские ликвидировали подпольный цех по производству жидкости для вейпов в Подмосковье, изъято товара почти на миллиард рублей, задержаны шесть человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она добавила, что в ходе 20 обысков по домам задержанных, складах и офисах в Московском регионе обнаружены четыре производственные линии, 600 тысяч флаконов многоразовых парогенераторов, тара, различные компоненты для приготовления жидкости для вейпов, а также более двух миллионов рублей и около 400 тысяч долларов.