Посол России прокомментировал изменения в законодательстве Венесуэлы

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что изменения в законодательстве Венесуэлы не предполагают наложение запрета на деятельность в нефтяном секторе этой страны компаний из каких-либо государств.

"Нам известно, что Национальная ассамблея приняла поправку к закону о углеводородах. В нем не сказано, что только компании из определенных стран имеют привилегию (работать в Венесуэле - ред.)", - отметил он в интервью телеканалу RT

Посол сказал, что российские компании внимательно изучат поправки к закону, однако подчеркнул, что изменения в тексте нормативно-правового акта в большей степени касаются новых проектов в нефтяной отрасли Венесуэлы.

"До сегодняшнего момента ни одна российская компания не поставила меня в известность о планах уйти из Венесуэлы или сократить масштабы своей деятельности", - подчеркнул Мелик-Багдасаров.