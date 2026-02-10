https://ria.ru/20260210/venesuela-2073505922.html
Посол России прокомментировал изменения в законодательстве Венесуэлы
Посол России прокомментировал изменения в законодательстве Венесуэлы - РИА Новости, 10.02.2026
Посол России прокомментировал изменения в законодательстве Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что изменения в законодательстве Венесуэлы не предполагают наложение запрета на деятельность в нефтяном
2026-02-10T18:50:00+03:00
2026-02-10T18:50:00+03:00
2026-02-10T18:50:00+03:00
Посол России прокомментировал изменения в законодательстве Венесуэлы
Мелик-Багдасаров: закон Венесуэлы не запрещает странам работать на рынке нефти
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что изменения в законодательстве Венесуэлы не предполагают наложение запрета на деятельность в нефтяном секторе этой страны компаний из каких-либо государств.
"Нам известно, что Национальная ассамблея приняла поправку к закону о углеводородах. В нем не сказано, что только компании из определенных стран имеют привилегию (работать в Венесуэле
- ред.)", - отметил он в интервью телеканалу RT
.
Посол сказал, что российские компании внимательно изучат поправки к закону, однако подчеркнул, что изменения в тексте нормативно-правового акта в большей степени касаются новых проектов в нефтяной отрасли Венесуэлы.
"До сегодняшнего момента ни одна российская компания не поставила меня в известность о планах уйти из Венесуэлы или сократить масштабы своей деятельности", - подчеркнул Мелик-Багдасаров.
В конце января Национальная ассамблея Венесуэлы утвердила Закон о частичной реформе Органического закона об углеводородах, направленный на модернизацию регулирования нефтегазовой отрасли страны.