Рейтинг@Mail.ru
Выборы в Венесуэле в ближайшее время проводиться не будут - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/venesuela-2073345851.html
Выборы в Венесуэле в ближайшее время проводиться не будут
Выборы в Венесуэле в ближайшее время проводиться не будут - РИА Новости, 10.02.2026
Выборы в Венесуэле в ближайшее время проводиться не будут
Выборы в Венесуэле в ближайшее время проводиться не будут, поскольку приоритетом для властей остается стабилизация ситуации в стране, заявил председатель... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T04:10:00+03:00
2026-02-10T04:10:00+03:00
в мире
венесуэла
хорхе родригес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133256/59/1332565932_0:108:2001:1233_1920x0_80_0_0_767be89766891e43e69b2168280f43b2.jpg
https://ria.ru/20260210/rossija-2073330704.html
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133256/59/1332565932_107:0:1892:1339_1920x0_80_0_0_e7a0f02f9ad52a4e16df93a732e13a7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, хорхе родригес
В мире, Венесуэла, Хорхе Родригес
Выборы в Венесуэле в ближайшее время проводиться не будут

Спикер Родригес: выборов в Венесуэле не будет до стабилизации обстановки

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 10 фев - РИА Новости. Выборы в Венесуэле в ближайшее время проводиться не будут, поскольку приоритетом для властей остается стабилизация ситуации в стране, заявил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в интервью американскому телеканалу Newsmax.
"Единственное, что я могу сказать, - это то, что в этот ближайший период времени выборов не будет, поскольку необходимо достичь стабилизации. Если мы придем к соглашению со всеми секторами оппозиции, если удастся согласовать избирательный график, с которым будут согласны все стороны, тогда выборы состоятся - на фоне продвижения стабилизации и мирного сосуществования", - сказал Родригес.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Народы Кубы и Венесуэлы должны сами решать свою судьбу, заявил Лавров
00:15
 
В миреВенесуэлаХорхе Родригес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала