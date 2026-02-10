Рейтинг@Mail.ru
Союзники Стармера нашли причастного к призыву к его отставке
02:57 10.02.2026 (обновлено: 03:47 10.02.2026)
Союзники Стармера нашли причастного к призыву к его отставке
Союзники Стармера нашли причастного к призыву к его отставке - РИА Новости, 10.02.2026
Союзники Стармера нашли причастного к призыву к его отставке
Союзники премьер-министра Великобритании Кира Стармера полагают, что к призыву лидера лейбористов в Шотландии Анаса Сарвара к отставке премьера причастен глава... РИА Новости, 10.02.2026
Союзники Стармера нашли причастного к призыву к его отставке

FT: к призыву к отставке Стармера причастен глава Минздрава

© AP Photo / Kin CheungЛидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Союзники премьер-министра Великобритании Кира Стармера полагают, что к призыву лидера лейбористов в Шотландии Анаса Сарвара к отставке премьера причастен глава минздрава страны Уэс Стритинг, сообщает газета Financial Times.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что, по мнению команды Стармера, министр здравоохранения Уэс Стритинг готовит переворот с целью смещения премьера. Стритинг опроверг эту информацию и заявил, что не будет требовать отставки премьера. Глава минздрава сравнил слухи о его желании сместить Стармера с теориями заговора об убийстве американского президента Джона Кеннеди и высадке астронавтов на Луну. Позднее телеканал Sky News сообщил, что Стармер извинился перед Стритингом за обвинения в подготовке переворота.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Все покидают тонущий корабль Стармера, заявил Дмитриев
00:55
"Союзники премьер-министра заявили, что этот шаг Сарвара был согласован с министром здравоохранения Уэсом Стритингом, который рассматривается как претендент на пост лидера Лейбористской партии, если и когда Стармер покинет пост", - говорится в сообщении.
Как заявил изданию близкий к Стармеру неназванный парламентарий, "не нужно быть очень умным человеком, чтобы задаться вопросом, знал ли об этом Уэс" и подстрекал ли он Сарвара к этому шагу. При этом неназванный представитель Стритинга в беседе с газетой указал на то, что команда главы британского минздрава не просила Сарвара делать это и не согласовывала с ним этот шаг. Тем не менее, как пишет Financial Times со ссылкой на союзника британского премьера, среди некоторых членов кабмина нарастает гнев из-за предполагаемой нелояльности Стритинга.
В конце сентября телеканал Sky News со ссылкой на результаты опроса компании Ipsos сообщал, что Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории: его работу на посту одобряют лишь 13% британцев. Кроме того, Sky News сослался на другой опрос компании Survation, который показал, что более половины членов Лейбористской партии (53%) не хотят, чтобы Стармер возглавил партию на следующих парламентских выборах.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Исследование показало, сколько британцев считают, что Стармер уйдет с поста
Вчера, 21:51
 
