Союзники Стармера нашли причастного к призыву к его отставке

"Союзники премьер-министра заявили, что этот шаг Сарвара был согласован с министром здравоохранения Уэсом Стритингом, который рассматривается как претендент на пост лидера Лейбористской партии, если и когда Стармер покинет пост", - говорится в сообщении.

Как заявил изданию близкий к Стармеру неназванный парламентарий, "не нужно быть очень умным человеком, чтобы задаться вопросом, знал ли об этом Уэс" и подстрекал ли он Сарвара к этому шагу. При этом неназванный представитель Стритинга в беседе с газетой указал на то, что команда главы британского минздрава не просила Сарвара делать это и не согласовывала с ним этот шаг. Тем не менее, как пишет Financial Times со ссылкой на союзника британского премьера, среди некоторых членов кабмина нарастает гнев из-за предполагаемой нелояльности Стритинга.