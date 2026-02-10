Рейтинг@Mail.ru
Зеленский разрешил украинцам старше 60 лет служить по контракту
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:53 10.02.2026
Зеленский разрешил украинцам старше 60 лет служить по контракту
Мужчины старше 60 лет на Украине смогут проходить военную службу по контракту, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на указ Владимира Зеленского. РИА Новости, 10.02.2026
© AP Photo / Michal DyjukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Мужчины старше 60 лет на Украине смогут проходить военную службу по контракту, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на указ Владимира Зеленского.
В июле 2025 года Зеленский подписал закон, разрешающий службу в вооруженных силах Украины гражданам старше 60 лет.
"Мужчины в возрасте от 60 лет отныне могут проходить военную службу по контракту, - Зеленский подписал указ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Украинские военкоматы начали набор в ВСУ мужчин старше 60 лет
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
