МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Мужчины старше 60 лет на Украине смогут проходить военную службу по контракту, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на указ Владимира Зеленского.
В июле 2025 года Зеленский подписал закон, разрешающий службу в вооруженных силах Украины гражданам старше 60 лет.
"Мужчины в возрасте от 60 лет отныне могут проходить военную службу по контракту, - Зеленский подписал указ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
17 сентября 2025, 15:51