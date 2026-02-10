В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Чрезвычайная ситуация объявлена в Харьковской области на Украине на фоне сложившейся сложной ситуации в энергетической сфере, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"Учитывая сложную ситуацию, приняли решение о признании обстановки, сложившейся в энергетической сфере Харьковской области, чрезвычайной ситуацией регионального уровня", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября указал, что на Украине предстоящей зимой ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла.