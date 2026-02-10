Рейтинг@Mail.ru
Санкции ЕС не влияют на ход конфликта на Украине, заявил Фицо - РИА Новости, 10.02.2026
21:39 10.02.2026 (обновлено: 22:24 10.02.2026)
Санкции ЕС не влияют на ход конфликта на Украине, заявил Фицо
Санкции ЕС не влияют на ход конфликта на Украине, заявил Фицо - РИА Новости, 10.02.2026
Санкции ЕС не влияют на ход конфликта на Украине, заявил Фицо
Европейские санкции никак не повлияли на ход конфликта на Украине, Россия его выигрывает, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 10.02.2026
в мире
словакия
украина
россия
роберт фицо
еврокомиссия
словакия
украина
россия
в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, еврокомиссия
В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, Еврокомиссия
Санкции ЕС не влияют на ход конфликта на Украине, заявил Фицо

Фицо: санкции ЕС не влияют на ход конфликта на Украине, РФ выигрывает

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / POOL
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 10 фев - РИА Новости. Европейские санкции никак не повлияли на ход конфликта на Украине, Россия его выигрывает, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Ранее Еврокомиссия заявляла, что планирует принять новый пакет санкций к 24 февраля. Она представила свое предложение на прошлой неделе.
«
"Но факт такой, и с этим давайте, пожалуйста, согласимся, что они (санкции - ред.) не имели никакого влияния на результаты военного конфликта. Скоро будет 20-й пакет (санкций - ред.), но в военном плане очевидно, что этот конфликт выигрывает Россия", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам заседания Славковского формата (Австрия, Словакия, Чехия) во вторник.
Трансляция итогового заявления для прессы велась словацким телеканалом ТА3.
5 февраля, 02:50
В Европе высмеяли регулярные санкции ЕС против России
5 февраля, 02:50
 
В миреСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоЕврокомиссия
 
 
