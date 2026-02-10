Рейтинг@Mail.ru
Украину возьмут в ЕС только на словах, считает политолог - РИА Новости, 10.02.2026
19:13 10.02.2026 (обновлено: 19:14 10.02.2026)
Украину возьмут в ЕС только на словах, считает политолог
евросоюз, в мире, украина, киев, венгрия, взгляд.ру (газета), россия
Евросоюз, В мире, Украина, Киев, Венгрия, Взгляд.ру (газета), Россия
Украину возьмут в ЕС только на словах, считает политолог

Лизан: идея частичного членства Украины в ЕС схожа с соглашением об ассоциации

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Идея Евросоюза о частичном членстве Украины ничем принципиально не отличается от соглашения об ассоциации, такое мнение газете ВЗГЛЯД выразил политолог Иван Лизан.
Ранее газета Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщила, что ЕС подготавливает план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в следующем году. План из нескольких шагов предполагает, помимо прочего, предоставление Киеву места за столом переговоров в ЕС еще до проведения требуемых реформ, а также преодоление возможного вето Венгрии. В июле 2017 года Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом.
Белые голуби на фоне флага Украины - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Никакого договора". На Западе внезапно высказались о мире на Украине
Вчера, 15:47
"Украина по части различных обязательств максимально приблизилась к статусу члена ЕС: формально проводится гармонизация национального законодательства с европейским, перенимаются различные управленческие практики, стандарты блока", – сказал политолог.
Он отметил, что такой подход заимствования крайне удобен для элит не суверенных стран, однако в связи с принимаемыми решениями простым украинцам лучше не стало. По мнению эксперта, разрабатываемый план следовало бы назвать "Евроассоциация+".
"Новая инициатива ничем принципиально не отличается от соглашения об ассоциации. Она продиктована исключительно политическими соображениями. Во-первых, европейцам нужно наобещать украинцам чего-то, чтобы они продолжали проливать свою кровь, терпеть тяготы и лишения. Во-вторых, "хитро сделанное членство", в рамках которого Киев берут в Евросоюз лишь на словах, позволяет Брюсселю не признавать провал собственной политики и ошибочность принимаемых с 2022 года решений", – рассказал аналитик.
По его прогнозам, Украину не примут в ЕС. "Члены блока не смогли это сделать и до СВО, когда страна была, как говорится, "не бита и не крашена". Теперь одной лишь "краской" не обойтись", – отметил Лизан. Он уточнил, что дело не только в вето Венгрии, проблемы могут возникнуть со Словакией, Чехией и другими странами.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Эксперт оценил вероятность предоставления Украине особого членства в ЕС
Вчера, 13:56
 
