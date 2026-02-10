Украину возьмут в ЕС только на словах, считает политолог

"Украина по части различных обязательств максимально приблизилась к статусу члена ЕС: формально проводится гармонизация национального законодательства с европейским, перенимаются различные управленческие практики, стандарты блока", – сказал политолог.

Он отметил, что такой подход заимствования крайне удобен для элит не суверенных стран, однако в связи с принимаемыми решениями простым украинцам лучше не стало. По мнению эксперта, разрабатываемый план следовало бы назвать "Евроассоциация+".