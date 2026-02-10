На Украине заблокировали деньги для залога по делу Миндича, заявили в НАБУ

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Крупная сумма средств, предназначавшаяся для внесения залога за одного из подозреваемых по коррупционному делу бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, была заблокирована, сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос.