На Украине заблокировали деньги для залога по делу Миндича, заявили в НАБУ - РИА Новости, 10.02.2026
18:09 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/ukraina-2073498934.html
На Украине заблокировали деньги для залога по делу Миндича, заявили в НАБУ
На Украине заблокировали деньги для залога по делу Миндича, заявили в НАБУ - РИА Новости, 10.02.2026
На Украине заблокировали деньги для залога по делу Миндича, заявили в НАБУ
Крупная сумма средств, предназначавшаяся для внесения залога за одного из подозреваемых по коррупционному делу бизнесмена и соратника Владимира Зеленского... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T18:09:00+03:00
2026-02-10T18:09:00+03:00
в мире
украина
тимур миндич
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
украина
в мире, украина, тимур миндич, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
На Украине заблокировали деньги для залога по делу Миндича, заявили в НАБУ

НАБУ: на Украине заблокировали крупную сумму средств для залога по делу Миндича

© Фото : НАБУСотрудник НАБУ
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : НАБУ
Сотрудник НАБУ. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Крупная сумма средств, предназначавшаяся для внесения залога за одного из подозреваемых по коррупционному делу бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, была заблокирована, сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос.
"Была заблокирована достаточно большая сумма средств, которая предусматривалась в качестве внесения залога за одного из подозреваемых (по делу Миндича – ред.), который находится под стражей. Финмониторинг заблокировал эту сумму средств, поскольку он заметил, что может быть признак легализации этих средств, их незаконного происхождения, они заблокированы и фактически один из подозреваемых находится под стражей, за него не внесен залог", - сказал Кривонос на брифинге.
Кривонос имени подозреваемого, за которого планировалось внести залог, а также сумму средств, не назвал.
НАБУ 10 ноября 2025 года заявило о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
На Украине направили документы в Интерпол для объявления в розыск Миндича
26 января, 19:57
 
В миреУкраинаТимур МиндичВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
