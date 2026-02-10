На Украине заблокировали деньги для залога по делу Миндича, заявили в НАБУ

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Крупная сумма средств, предназначавшаяся для внесения залога за одного из подозреваемых по коррупционному делу бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, была заблокирована, сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос.
"Была заблокирована достаточно большая сумма средств, которая предусматривалась в качестве внесения залога за одного из подозреваемых (по делу Миндича – ред.), который находится под стражей. Финмониторинг заблокировал эту сумму средств, поскольку он заметил, что может быть признак легализации этих средств, их незаконного происхождения, они заблокированы и фактически один из подозреваемых находится под стражей, за него не внесен залог", - сказал Кривонос на брифинге.
Кривонос имени подозреваемого, за которого планировалось внести залог, а также сумму средств, не назвал.
НАБУ 10 ноября 2025 года заявило о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.