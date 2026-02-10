https://ria.ru/20260210/ukraina-2073490064.html
Киев расплачивается за антироссийские настроения в ЕС, считает евродепутат
Киев расплачивается за антироссийские настроения в ЕС, считает евродепутат - РИА Новости, 10.02.2026
Киев расплачивается за антироссийские настроения в ЕС, считает евродепутат
Украина четвертый год расплачивается за антироссийские настроения лидеров ЕС, заявил на пленарной сессии в Страсбурге евродепутат от Болгарии Петар Волгин. РИА Новости, 10.02.2026
Киев расплачивается за антироссийские настроения в ЕС, считает евродепутат
Волгин: украинцы расплачиваются за антироссийские настроения лидеров ЕС