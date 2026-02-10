Рейтинг@Mail.ru
Киев расплачивается за антироссийские настроения в ЕС, считает евродепутат - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/ukraina-2073490064.html
Киев расплачивается за антироссийские настроения в ЕС, считает евродепутат
Киев расплачивается за антироссийские настроения в ЕС, считает евродепутат - РИА Новости, 10.02.2026
Киев расплачивается за антироссийские настроения в ЕС, считает евродепутат
Украина четвертый год расплачивается за антироссийские настроения лидеров ЕС, заявил на пленарной сессии в Страсбурге евродепутат от Болгарии Петар Волгин. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:34:00+03:00
2026-02-10T17:34:00+03:00
в мире
украина
страсбург
болгария
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg
https://ria.ru/20260210/ukraina-2073466913.html
украина
страсбург
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1855cf772fe87216cbc0ba6a4dc7c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, страсбург, болгария, евросоюз
В мире, Украина, Страсбург, Болгария, Евросоюз
Киев расплачивается за антироссийские настроения в ЕС, считает евродепутат

Волгин: украинцы расплачиваются за антироссийские настроения лидеров ЕС

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Украина четвертый год расплачивается за антироссийские настроения лидеров ЕС, заявил на пленарной сессии в Страсбурге евродепутат от Болгарии Петар Волгин.
"Вот уже четыре года идет война на Украине. И в течение четырех лет лидеры ЕС продолжают свои ошибочные действия. Сначала они решили, что война наконец-то осуществит их давнюю мечту - уничтожение России. Поэтому они запретили властям в Киеве участвовать в мирных переговорах... Похоже, они все еще верят в эту чепуху... правда заключается в том, что простые украинцы расплачиваются за антироссийские настроения лидеров ЕС", - сказал он, выступая на дискуссии по энергетической ситуации на Украине зимой.
Также он сравнил санкционный раж ЕС с "человеком, который 19 раз безрезультатно бился головой о стену", но не сдается и собирается удариться в 20-й.
Белые голуби на фоне флага Украины - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Никакого договора". На Западе внезапно высказались о мире на Украине
Вчера, 15:47
 
В миреУкраинаСтрасбургБолгарияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала