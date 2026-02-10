БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Украина четвертый год расплачивается за антироссийские настроения лидеров ЕС, заявил на пленарной сессии в Страсбурге евродепутат от Болгарии Петар Волгин.

Также он сравнил санкционный раж ЕС с "человеком, который 19 раз безрезультатно бился головой о стену", но не сдается и собирается удариться в 20-й.