"Никакого договора". На Западе внезапно высказались о мире на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 10.02.2026
"Никакого договора". На Западе внезапно высказались о мире на Украине
"Никакого договора". На Западе внезапно высказались о мире на Украине - РИА Новости, 10.02.2026
"Никакого договора". На Западе внезапно высказались о мире на Украине
При нынешнем киевском режиме, делающем все возможное ради сохранения власти, настоящий мир на Украине невозможен, пишет словацкое издание Slovo. РИА Новости, 10.02.2026
в мире, россия, украина, киев, сергей лавров, такер карлсон, владимир путин, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Такер Карлсон, Владимир Путин, Евросоюз
"Никакого договора". На Западе внезапно высказались о мире на Украине

Slovo: киевский режим будет делать все возможное ради срыва мира на Украине

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБелые голуби на фоне флага Украины
Белые голуби на фоне флага Украины - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Белые голуби на фоне флага Украины. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. При нынешнем киевском режиме, делающем все возможное ради сохранения власти, настоящий мир на Украине невозможен, пишет словацкое издание Slovo.
"Киевский режим будет делать совершенно все для того, чтобы никакого договора о мире с Россией не было. Киев понимает, что русские не допустят, чтобы в украинской столице продолжали править шовинисты, путчисты и коррумпированные компрадорские олигархи, то есть режим, который продолжит поддерживать любого врага России и будет источником перманентного терроризма", — говорится в публикации.
Интервью Марии Захаровой РИА Новости - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Захарова в интервью РИА Новости рассказала о провалах Украины и Запада
Вчера, 14:44
Как отмечает автор статьи, киевский режим, отказываясь от мира и руководствуясь советами лидеров стран ЕС, может добиться только того, что "российская армия завоюет еще больше территорий".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 февраля заявил, что Запад хочет любой ценой сохранить режим на Украине, чтобы он продолжал "кусать" Москву.
Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Эксперт оценил вероятность предоставления Украине особого членства в ЕС
Вчера, 13:56
