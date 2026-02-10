МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. При нынешнем киевском режиме, делающем все возможное ради сохранения власти, настоящий мир на Украине невозможен, пишет словацкое издание Slovo.
"Киевский режим будет делать совершенно все для того, чтобы никакого договора о мире с Россией не было. Киев понимает, что русские не допустят, чтобы в украинской столице продолжали править шовинисты, путчисты и коррумпированные компрадорские олигархи, то есть режим, который продолжит поддерживать любого врага России и будет источником перманентного терроризма", — говорится в публикации.
Как отмечает автор статьи, киевский режим, отказываясь от мира и руководствуясь советами лидеров стран ЕС, может добиться только того, что "российская армия завоюет еще больше территорий".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 февраля заявил, что Запад хочет любой ценой сохранить режим на Украине, чтобы он продолжал "кусать" Москву.
Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>