В Мурманской области украинца оштрафовали за лайки под видео иноагентов

Как установило следствие, мужчина "лайкал" материалы иностранных агентов, в частности, видеоматериал о том, как в результате детонации взрывного устройства погиб генерал-майор, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

"Суд постановил Йовдия В. М. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в решении суда.