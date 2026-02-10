https://ria.ru/20260210/ukraina-2073374216.html
В Мурманской области украинца оштрафовали за лайки под видео иноагентов
Ковдорский районный суд Мурманской области оштрафовал на 30 тысяч рублей проживающего в России гражданина Украины за одобрительные реакции под роликами... РИА Новости, 10.02.2026
происшествия
россия
украина
мурманская область
youtube
МУРМАНСК, 10 фев – РИА Новости.
Ковдорский районный суд Мурманской области оштрафовал на 30 тысяч рублей проживающего в России гражданина Украины за одобрительные реакции под роликами иностранных агентов на Youtube, в числе которых сообщения о гибели российских военных, говорится в материалах
суда.
Сообщается, что информация о противоправных действиях поступила в правоохранительные органы из пограничного управления по Республике Карелия
, было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ
(Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации).
Согласно информации в решении суда, установлено, что администратором аккаунта "ФИО1" в соцсети Youtube
является гражданин Украины
Йовдий В. М, имеющий вид на жительство в России, выявлены факты оставления одобрительных комментариев (реакции в виде лайков).
Как установило следствие, мужчина "лайкал" материалы иностранных агентов, в частности, видеоматериал о том, как в результате детонации взрывного устройства погиб генерал-майор, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.
"Суд постановил Йовдия В. М. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в решении суда.