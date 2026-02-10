Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области украинца оштрафовали за лайки под видео иноагентов
10:00 10.02.2026
В Мурманской области украинца оштрафовали за лайки под видео иноагентов
В Мурманской области украинца оштрафовали за лайки под видео иноагентов - РИА Новости, 10.02.2026
В Мурманской области украинца оштрафовали за лайки под видео иноагентов
Ковдорский районный суд Мурманской области оштрафовал на 30 тысяч рублей проживающего в России гражданина Украины за одобрительные реакции под роликами... РИА Новости, 10.02.2026
происшествия
россия
украина
мурманская область
youtube
происшествия, россия, украина, мурманская область, youtube
Происшествия, Россия, Украина, Мурманская область, YouTube
В Мурманской области украинца оштрафовали за лайки под видео иноагентов

В Мурманской области украинца оштрафовали за лайки иноагентам на Youtube

Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
МУРМАНСК, 10 фев – РИА Новости. Ковдорский районный суд Мурманской области оштрафовал на 30 тысяч рублей проживающего в России гражданина Украины за одобрительные реакции под роликами иностранных агентов на Youtube, в числе которых сообщения о гибели российских военных, говорится в материалах суда.
Сообщается, что информация о противоправных действиях поступила в правоохранительные органы из пограничного управления по Республике Карелия, было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации).
Согласно информации в решении суда, установлено, что администратором аккаунта "ФИО1" в соцсети Youtube является гражданин Украины Йовдий В. М, имеющий вид на жительство в России, выявлены факты оставления одобрительных комментариев (реакции в виде лайков).
Как установило следствие, мужчина "лайкал" материалы иностранных агентов, в частности, видеоматериал о том, как в результате детонации взрывного устройства погиб генерал-майор, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.
"Суд постановил Йовдия В. М. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в решении суда.
ПроисшествияРоссияУкраинаМурманская областьYouTube
 
 
