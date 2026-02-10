Киев требует отмены мероприятий с участием россиян в Италии, заявил посол

РИМ, 10 фев - РИА Новости. Посольство Украины в Италии беспардонно добивается отмены культурных мероприятий с участием российских деятелей искусства, такая неприглядная практика, приводящая к отмене концертов и событий в сфере культуры, не делает чести Италии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Риме Алексей Парамонов.