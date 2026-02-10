Киев требует отмены мероприятий с участием россиян в Италии, заявил посол

РИМ, 10 фев - РИА Новости. Посольство Украины в Италии беспардонно добивается отмены культурных мероприятий с участием российских деятелей искусства, такая неприглядная практика, приводящая к отмене концертов и событий в сфере культуры, не делает чести Италии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Риме Алексей Парамонов.
По его словам, посольство России и Русский дом в Риме продолжают собственную культурную деятельность, в рамках которой организуются мероприятия с участием представителей российской культуры и приглашаются партнеры из политических, академических, медийных и других кругов Италии. В качестве примера Парамонов привел выступления Хора Турецкого, ансамбля Altro Coro Академии имени Гнесиных и солистов Большого театра: сопрано Анны Аглатовой, Венеры Гимадиевой и пианиста Павла Небольсина.
При этом, как отметил дипломат, сложности возникают при организации выступлений российских артистов на итальянских театральных и фестивальных площадках.
"Посольство Украины, вмешиваясь во внутренние культурные процессы, беспардонно требует отмены мероприятий с российским участием, рассылает по инстанциям письма с заклинаниями и даже угрозами, подключает к этим кампаниям бандеровских активистов и ряд крикливых и скандальных местных политиков. Такая неприглядная практика, не делающая чести Италии, привела к расторжению контрактов с рядом выдающихся деятелей культуры из России, а в отдельных случаях и вовсе к отмене концертов и других крупных событий в сфере культуры", - заявил Парамонов.
