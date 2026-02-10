Рейтинг@Mail.ru
07:42 10.02.2026
Киев требует отмены мероприятий с участием россиян в Италии, заявил посол
Киев требует отмены мероприятий с участием россиян в Италии, заявил посол
в мире, италия, россия, украина, алексей парамонов, хор турецкого, большой театр
В мире, Италия, Россия, Украина, Алексей Парамонов, Хор Турецкого, Большой театр
Киев требует отмены мероприятий с участием россиян в Италии, заявил посол

Парамонов: Украина беспардонно требует отмены мероприятий с участием россиян

© AP Photo / Gregorio BorgiaФлаги Италии и Евросоюза на здании в Риме
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Gregorio Borgia
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме. Архивное фото
РИМ, 10 фев - РИА Новости. Посольство Украины в Италии беспардонно добивается отмены культурных мероприятий с участием российских деятелей искусства, такая неприглядная практика, приводящая к отмене концертов и событий в сфере культуры, не делает чести Италии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Риме Алексей Парамонов.
По его словам, посольство России и Русский дом в Риме продолжают собственную культурную деятельность, в рамках которой организуются мероприятия с участием представителей российской культуры и приглашаются партнеры из политических, академических, медийных и других кругов Италии. В качестве примера Парамонов привел выступления Хора Турецкого, ансамбля Altro Coro Академии имени Гнесиных и солистов Большого театра: сопрано Анны Аглатовой, Венеры Гимадиевой и пианиста Павла Небольсина.
В Германии отменили концерт Репина после обращения посольства Украины
20 января, 21:37
20 января, 21:37
При этом, как отметил дипломат, сложности возникают при организации выступлений российских артистов на итальянских театральных и фестивальных площадках.
"Посольство Украины, вмешиваясь во внутренние культурные процессы, беспардонно требует отмены мероприятий с российским участием, рассылает по инстанциям письма с заклинаниями и даже угрозами, подключает к этим кампаниям бандеровских активистов и ряд крикливых и скандальных местных политиков. Такая неприглядная практика, не делающая чести Италии, привела к расторжению контрактов с рядом выдающихся деятелей культуры из России, а в отдельных случаях и вовсе к отмене концертов и других крупных событий в сфере культуры", - заявил Парамонов.
В Нидерландах отменили концерт пианистки Леонской
19 ноября 2025, 19:27
19 ноября 2025, 19:27
 
В миреИталияРоссияУкраинаАлексей ПарамоновХор ТурецкогоБольшой театр
 
 
