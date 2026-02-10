Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт объяснил, зачем Киев ищет наемников по объявлениям - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:29 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/ukraina-2073351507.html
Военный эксперт объяснил, зачем Киев ищет наемников по объявлениям
Военный эксперт объяснил, зачем Киев ищет наемников по объявлениям - РИА Новости, 10.02.2026
Военный эксперт объяснил, зачем Киев ищет наемников по объявлениям
Западные кураторы ВСУ пытаются ассимилировать украинские подразделения через иностранных наемников, чтобы избежать обострения конфликта и не отправлять свою... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T06:29:00+03:00
2026-02-10T06:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
виталий киселев
вооруженные силы украины
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104276/14/1042761484_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_51618510fe221ffc8995cdc4e952a377.jpg
https://ria.ru/20260205/vsu-2072351448.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104276/14/1042761484_232:0:1768:1152_1920x0_80_0_0_f80fc9b3b5d2e9363616c294262d7ac3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, виталий киселев, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Виталий Киселев, Вооруженные силы Украины, Киев
Военный эксперт объяснил, зачем Киев ищет наемников по объявлениям

Киселев: Запад пытается ассимилировать ВСУ через иностранных наемников

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие на военной базе
Украинские военнослужащие на военной базе - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие на военной базе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Западные кураторы ВСУ пытаются ассимилировать украинские подразделения через иностранных наемников, чтобы избежать обострения конфликта и не отправлять свою коалицию на Украину, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев.
Ранее РИА Новости сообщали, что украинские спецподразделения набирают иностранных наемников через объявления на западных рекрутинговых сайтах.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Вербовщик наемников рассказал, что ВСУ платят боевикам в гривнах
5 февраля, 03:35
"Западу не надо идти на обострение конфликта и отправлять войска своей коалиции на Украину, они просто решили ассимилировать через наемников спецподразделения и ввести их поэтапно в эти группы", - рассказал Киселев.
Эксперт отметил, что такой подход также используется из-за того, что различные подразделения ГУР и ССО Украины понесли значительные потери личного и командного состава, так как ими украинское командование пыталось закрывать провалы на передовой.
"На сегодняшний день нацисты утратили свой боевой дух и готовность к самопожертвованию в этих подразделениях. Так как потери составили 70% всего личного состава, в том числе и командного, то сегодня идет набор иностранного контингента", - подытожил эксперт.
По его словам, Запад также активно использует инструкторов подразделений ГУР для подготовки "ментальной войны" против России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВиталий КиселевВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала