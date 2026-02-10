МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Западные кураторы ВСУ пытаются ассимилировать украинские подразделения через иностранных наемников, чтобы избежать обострения конфликта и не отправлять свою коалицию на Украину, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев.

Ранее РИА Новости сообщали, что украинские спецподразделения набирают иностранных наемников через объявления на западных рекрутинговых сайтах.

"Западу не надо идти на обострение конфликта и отправлять войска своей коалиции на Украину , они просто решили ассимилировать через наемников спецподразделения и ввести их поэтапно в эти группы", - рассказал Киселев

Эксперт отметил, что такой подход также используется из-за того, что различные подразделения ГУР и ССО Украины понесли значительные потери личного и командного состава, так как ими украинское командование пыталось закрывать провалы на передовой.

"На сегодняшний день нацисты утратили свой боевой дух и готовность к самопожертвованию в этих подразделениях. Так как потери составили 70% всего личного состава, в том числе и командного, то сегодня идет набор иностранного контингента", - подытожил эксперт.