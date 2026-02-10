Рейтинг@Mail.ru
"Полный хаос!" В США пришли в ужас после инцидента на Западной Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:35 10.02.2026 (обновлено: 04:37 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/ukraina-2073346902.html
"Полный хаос!" В США пришли в ужас после инцидента на Западной Украине
"Полный хаос!" В США пришли в ужас после инцидента на Западной Украине - РИА Новости, 10.02.2026
"Полный хаос!" В США пришли в ужас после инцидента на Западной Украине
Российские войска нанесли мощный удар по подстанции в Львовской области, которая считается крупнейшей в Европе, заявил американский военный аналитик Андрей... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T04:35:00+03:00
2026-02-10T04:37:00+03:00
"Полный хаос!" В США пришли в ужас после инцидента на Западной Украине

Аналитик Мартьянов: Россия поразила на Украине крупнейшую в Европе подстанцию

Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли мощный удар по подстанции в Львовской области, которая считается крупнейшей в Европе, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.
"Россия нанесла ночной удар по крупнейшей в Европе подстанции на 750 кВт во Львовской области, которая играет ключевую роль в распределении электроэнергии в западных регионах Украины. <…> Кроме того, она отвечает за прием электроэнергии из Евросоюза", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Русофобам Европы уже не смешно: "Путин на пороге исторической победы"
6 февраля, 08:00
По словам Мартьянова, в результате этого удара возникла неконтролируемая ситуация не только в Восточной и Центральной Украине, но также и на Западе страны.
"Перебои, конечно, будут катастрофические. <…> Из-за этого украинской стороне пришлось снизить выработку электроэнергии на АЭС. <…> В Восточной и Центральной Украине энергоснабжение было фактически полностью разрушено еще раньше. Теперь и Западная Украина может насладиться плодами своей деятельности, превратившей страну в террористическое государство. <…> Это хаос, полный хаос! <…> Но украинцы будут убеждать вас, что их система ПВО сбила все российские ракеты", — добавил аналитик.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Вот и делай им подарки: энергетическое перемирие закончилось катастрофой
3 февраля, 08:00
 
