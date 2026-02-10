"Полный хаос!" В США пришли в ужас после инцидента на Западной Украине

По словам Мартьянова, в результате этого удара возникла неконтролируемая ситуация не только в Восточной и Центральной Украине, но также и на Западе страны.

"Перебои, конечно, будут катастрофические. <…> Из-за этого украинской стороне пришлось снизить выработку электроэнергии на АЭС. <…> В Восточной и Центральной Украине энергоснабжение было фактически полностью разрушено еще раньше. Теперь и Западная Украина может насладиться плодами своей деятельности, превратившей страну в террористическое государство. <…> Это хаос, полный хаос! <…> Но украинцы будут убеждать вас, что их система ПВО сбила все российские ракеты", — добавил аналитик.