Мирошник объяснил, почему Россия наносит удары по Киеву
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:13 10.02.2026
Мирошник объяснил, почему Россия наносит удары по Киеву
Украина стянула в Киев военные производства, склады и координационные центры, по ним Россия и наносит удары, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
2026
Мирошник объяснил, почему Россия наносит удары по Киеву

Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Киев. Архивное фото
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украина стянула в Киев военные производства, склады и координационные центры, по ним Россия и наносит удары, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Нужно понимать, что Украина стянула в Киев огромное количество военных производств, складов, координационных центров, которые являются абсолютно легальными военными целями. Поэтому туда и прилетает. Удар не нацелен на гражданское население. С украинской стороны все в точности наоборот. Киев создает невыносимые условия для жизни гражданского населения. Их задача - влиять на внутреннюю повестку и напугать население", - сказал Мирошник.
