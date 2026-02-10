https://ria.ru/20260210/ukraina-2073345977.html
Мирошник объяснил, почему Россия наносит удары по Киеву
Украина стянула в Киев военные производства, склады и координационные центры, по ним Россия и наносит удары, заявил в интервью РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 10.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
родион мирошник
мирный план сша по украине
