Мирошник объяснил, почему Россия наносит удары по Киеву

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украина стянула в Киев военные производства, склады и координационные центры, по ним Россия и наносит удары, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.