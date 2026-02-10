Киев набирает иностранных наемников по объявлениям в интернете

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Украинские подразделения, входящие в ГУР и ССО, набирают иностранных наемников по объявлениям на зарубежных рекрутинговых сайтах, выяснил корреспондент РИА Новости.

В опубликованных объявлениях можно отметить, что в одном из требований к кандидатам есть пункт "без боевого опыта".