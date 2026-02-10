Киев набирает иностранных наемников по объявлениям в интернете

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Украинские подразделения, входящие в ГУР и ССО, набирают иностранных наемников по объявлениям на зарубежных рекрутинговых сайтах, выяснил корреспондент РИА Новости.
На одном из таких сайтов появились объявления о наборе иностранных наемников в диверсионное подразделение ГУР Украины и в 141-й центр ССО.
За участие в боевых действиях в составе ВСУ обещают платить от 850 до 3300 долларов (от 65 тысяч до 254 тысяч рублей). На обучение будущих наемников отводится только месяц.
"Условия: 850 долларов США за период обучения, 850–3,3 тысячи долларов США за выполнение заданий и приказов (в зависимости от места выполнения)… Месяц специальных тренировок и упражнений с профессиональными инструкторами", - говорится в объявлении об условиях оплаты и обучения наемников.
В опубликованных объявлениях можно отметить, что в одном из требований к кандидатам есть пункт "без боевого опыта".
