Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:36 10.02.2026
Киев набирает иностранных наемников по объявлениям в интернете
Киев набирает иностранных наемников по объявлениям в интернете
специальная военная операция на украине
сша
украина
вооруженные силы украины
киев
в мире
сша, украина, вооруженные силы украины, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, В мире
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Украинские подразделения, входящие в ГУР и ССО, набирают иностранных наемников по объявлениям на зарубежных рекрутинговых сайтах, выяснил корреспондент РИА Новости.
На одном из таких сайтов появились объявления о наборе иностранных наемников в диверсионное подразделение ГУР Украины и в 141-й центр ССО.
За участие в боевых действиях в составе ВСУ обещают платить от 850 до 3300 долларов (от 65 тысяч до 254 тысяч рублей). На обучение будущих наемников отводится только месяц.
"Условия: 850 долларов США за период обучения, 850–3,3 тысячи долларов США за выполнение заданий и приказов (в зависимости от места выполнения)… Месяц специальных тренировок и упражнений с профессиональными инструкторами", - говорится в объявлении об условиях оплаты и обучения наемников.
В опубликованных объявлениях можно отметить, что в одном из требований к кандидатам есть пункт "без боевого опыта".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныКиевВ мире
 
 
