"Придется предложить России". На Западе объявили о новом плане по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:22 10.02.2026 (обновлено: 02:25 10.02.2026)
"Придется предложить России". На Западе объявили о новом плане по Украине
Если Украина не хочет продолжения конфликта, то кроме уже потерянных территорий, ей будет необходимо предложить России что-то еще, заявил американский дипломат...
"Придется предложить России". На Западе объявили о новом плане по Украине

Аналитик Фриман: Украине придется дать РФ что-то еще, кроме потерянных земель

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Если Украина не хочет продолжения конфликта, то кроме уже потерянных территорий, ей будет необходимо предложить России что-то еще, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.
"Европейцы лгут сами себе, лгут и почему-то верят в свою ложь. Но они начинают осознавать, что Украина проиграла и ей придется идти на компромиссы. Киев не сможет вернуть утраченные территории, более того, ему придется предложить России что-то еще, если он не хочет продолжения конфликта", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Дотянуть до чуда: Зеленский нашел способ обмануть Трампа
7 февраля, 08:00
При этом Фриман подчеркнул, что положение киевского режима безнадежно, и Украина рискует лишиться значительной части своих земель.
"А если война продолжится, то мы знаем, как выглядит карта Новороссии. <…> Так что да, Украина в серьезной беде, и люди начинают это понимать", — добавил эксперт.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, объектам топливно-энергетического комплекса транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Украина за сутки потеряла 1075 военнослужащих, 15 танков и других боевых бронированных машин, а также 46 единиц военной автомобильной техники. При этом российские силы ПВО сбили 72 дрона противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
