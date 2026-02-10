МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Если Украина не хочет продолжения конфликта, то кроме уже потерянных территорий, ей будет необходимо предложить России что-то еще, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире Если Украина не хочет продолжения конфликта, то кроме уже потерянных территорий, ей будет необходимо предложить России что-то еще, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала

"Европейцы лгут сами себе, лгут и почему-то верят в свою ложь. Но они начинают осознавать, что Украина проиграла и ей придется идти на компромиссы. Киев не сможет вернуть утраченные территории, более того, ему придется предложить России что-то еще, если он не хочет продолжения конфликта", — отметил он.

При этом Фриман подчеркнул, что положение киевского режима безнадежно, и Украина рискует лишиться значительной части своих земель.

"А если война продолжится, то мы знаем, как выглядит карта Новороссии. <…> Так что да, Украина в серьезной беде, и люди начинают это понимать", — добавил эксперт.