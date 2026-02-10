https://ria.ru/20260210/ukraina-2073338572.html
"Придется предложить России". На Западе объявили о новом плане по Украине
Если Украина не хочет продолжения конфликта, то кроме уже потерянных территорий, ей будет необходимо предложить России что-то еще, заявил американский дипломат...
Аналитик Фриман: Украине придется дать РФ что-то еще, кроме потерянных земель
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Если Украина не хочет продолжения конфликта, то кроме уже потерянных территорий, ей будет необходимо предложить России что-то еще, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала
.
"Европейцы лгут сами себе, лгут и почему-то верят в свою ложь. Но они начинают осознавать, что Украина проиграла и ей придется идти на компромиссы. Киев не сможет вернуть утраченные территории, более того, ему придется предложить России что-то еще, если он не хочет продолжения конфликта", — отметил он.
При этом Фриман подчеркнул, что положение киевского режима безнадежно, и Украина рискует лишиться значительной части своих земель.
"А если война продолжится, то мы знаем, как выглядит карта Новороссии. <…> Так что да, Украина в серьезной беде, и люди начинают это понимать", — добавил эксперт.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, объектам топливно-энергетического комплекса транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Украина за сутки потеряла 1075 военнослужащих, 15 танков и других боевых бронированных машин, а также 46 единиц военной автомобильной техники. При этом российские силы ПВО сбили 72 дрона противника.