"Завтра днем": на Западе сделали неожиданное заявление об Украине
02:10 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/ukraina-2073337892.html
"Завтра днем": на Западе сделали неожиданное заявление об Украине
"Завтра днем": на Западе сделали неожиданное заявление об Украине
Группа депутатов нижней палаты итальянского парламента выступит с инициативой о прекращении финансирования киевского режима и отмене законопроекта,... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T02:10:00+03:00
2026-02-10T02:10:00+03:00
в мире
украина
италия
владимир зеленский
мария захарова
рим
в мире, украина, италия, владимир зеленский, мария захарова, рим
В мире, Украина, Италия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Рим
"Завтра днем": на Западе сделали неожиданное заявление об Украине

Депутат Сассо: парламент Италии завтра обсудит остановку финансирования Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Группа депутатов нижней палаты итальянского парламента выступит с инициативой о прекращении финансирования киевского режима и отмене законопроекта, предусматривающего передачу средств Владимиру Зеленскому, заявил член Палаты депутатов Италии Россано Сассо в социальной сети X.
Объявлено, что обсуждение и голосование состоятся 10 февраля в Риме.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Мало что останется": в США резко ответили на вчерашнюю истерику Зеленского
01:18
«
"Больше никаких денег для Зеленского. <…> Завтра днем (Десятого февраля. — Прим. ред.) ​​в Палате депутатов запланировано голосование по законопроекту об Украине, который предусматривает очередную передачу средств Зеленскому. Мы считаем, что дальнейшая поставка оружия Зеленскому не поможет мирному процессу, и мир, достигнутый сегодня, предложит украинцам лучшие условия, чем мир, достигнутый завтра", — рассказал политик.
По словам парламентария, киевский режим давно дискредитировал себя крупными коррупционными скандалами, из-за чего любая помощь, посланная властям страны, не доходит до получателя. Так, поддержка Украины стала идти вразрез с национальными интересами Италии, считает депутат.
«
"Мы также хотели бы добавить, что передача еще миллиардов евро итальянских денег в руки людей, которые не всегда отличались честностью, о чем свидетельствуют недавние обвинения в коррупции в отношении лиц, очень близких к Зеленскому, не защищает интересы итальянцев. Мы предпочли бы, чтобы эти деньги были использованы для обеспечения безопасности наших граждан. <…> По этим причинам мы внесли соответствующее предложение", — прокомментировал Сассо предстоящее голосование.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Сдайтесь России!" В США неожиданно высказались после удара по Украине
Вчера, 01:53
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине. Она добавила, что бремя кредита ляжет на самих европейских граждан.
 
