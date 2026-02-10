МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Группа депутатов нижней палаты итальянского парламента выступит с инициативой о прекращении финансирования киевского режима и отмене законопроекта, предусматривающего передачу средств Владимиру Зеленскому, заявил член Палаты депутатов Италии Россано Сассо в социальной сети X.
Объявлено, что обсуждение и голосование состоятся 10 февраля в Риме.
«
"Больше никаких денег для Зеленского. <…> Завтра днем (Десятого февраля. — Прим. ред.) в Палате депутатов запланировано голосование по законопроекту об Украине, который предусматривает очередную передачу средств Зеленскому. Мы считаем, что дальнейшая поставка оружия Зеленскому не поможет мирному процессу, и мир, достигнутый сегодня, предложит украинцам лучшие условия, чем мир, достигнутый завтра", — рассказал политик.
«
"Мы также хотели бы добавить, что передача еще миллиардов евро итальянских денег в руки людей, которые не всегда отличались честностью, о чем свидетельствуют недавние обвинения в коррупции в отношении лиц, очень близких к Зеленскому, не защищает интересы итальянцев. Мы предпочли бы, чтобы эти деньги были использованы для обеспечения безопасности наших граждан. <…> По этим причинам мы внесли соответствующее предложение", — прокомментировал Сассо предстоящее голосование.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине. Она добавила, что бремя кредита ляжет на самих европейских граждан.