Рейтинг@Mail.ru
"В духе 1980-х": на Западе удивились решению властей России - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:19 10.02.2026 (обновлено: 01:32 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/ukraina-2073334972.html
"В духе 1980-х": на Западе удивились решению властей России
"В духе 1980-х": на Западе удивились решению властей России - РИА Новости, 10.02.2026
"В духе 1980-х": на Западе удивились решению властей России
Россия побеждает Украину и ее союзников благодаря эффективной модели управления ВПК и возможностью самостоятельно принимать решения, чего лишены союзники Киева, РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T01:19:00+03:00
2026-02-10T01:32:00+03:00
в мире
нато
сша
украина
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072887272_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_15d3bc244e0ae1bb4c6c8b3f9e34e262.jpg
https://ria.ru/20260203/kitay-2071813318.html
https://ria.ru/20260122/nato-2069066326.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072887272_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cbb6ed938c86f082cd7983950747cc4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, сша, украина, россия, вооруженные силы украины
В мире, НАТО, США, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"В духе 1980-х": на Западе удивились решению властей России

Дипломат Прауд: решения по Украине принимают страны, противоречащие друг другу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия побеждает Украину и ее союзников благодаря эффективной модели управления ВПК и возможностью самостоятельно принимать решения, чего лишены союзники Киева, по сути застрявшие в 1980-х годах, заявил британский дипломат Иан Прауд в эфире YouTube-канала.
"Во время конфликта на Украине русские показали, что могут производить вооружения в больших объемах и с высокой скоростью, а США — нет. И все благодаря их индустриальной модели оборонного производства, в то время как в США функционирует приватизированная модель в духе 1980-х, где, знаете ли, все ориентировано на прибыль", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Скандальный поворот: Китай тихо уничтожает армию Украины
3 февраля, 08:00
По мнению дипломата, конфликт на Украине наглядно продемонстрировал вопиющую неэффективность западной политики в отношении Украины.
"Русские могут самостоятельно, единолично принимать решения, в то время как политика в отношении Украины, например, — это коллективное решение 32 членов НАТО, никем не избранных людей в Брюсселе. <…> И британцы, знаете ли, вмешиваются в процесс со стороны, и ни о чем договориться не получается. А значит, нет никакой ясности в целях <…>, потому что все думают о собственных интересах национальной безопасности, которые всегда противоречат друг другу", — пояснил Прауд.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, объектам топливно-энергетического комплекса транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Украина за сутки потеряла 1075 военнослужащих, 15 танков и других боевых бронированных машин, а также 46 единиц военной автомобильной техники. При этом российские силы ПВО сбили 72 дрона противника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Разрушить НАТО: Трамп знает, что делает
22 января, 08:00
 
В миреНАТОСШАУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала