МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия побеждает Украину и ее союзников благодаря эффективной модели управления ВПК и возможностью самостоятельно принимать решения, чего лишены союзники Киева, по сути застрявшие в 1980-х годах, заявил британский дипломат Иан Прауд в эфире YouTube-канала.
"Во время конфликта на Украине русские показали, что могут производить вооружения в больших объемах и с высокой скоростью, а США — нет. И все благодаря их индустриальной модели оборонного производства, в то время как в США функционирует приватизированная модель в духе 1980-х, где, знаете ли, все ориентировано на прибыль", — отметил он.
По мнению дипломата, конфликт на Украине наглядно продемонстрировал вопиющую неэффективность западной политики в отношении Украины.
"Русские могут самостоятельно, единолично принимать решения, в то время как политика в отношении Украины, например, — это коллективное решение 32 членов НАТО, никем не избранных людей в Брюсселе. <…> И британцы, знаете ли, вмешиваются в процесс со стороны, и ни о чем договориться не получается. А значит, нет никакой ясности в целях <…>, потому что все думают о собственных интересах национальной безопасности, которые всегда противоречат друг другу", — пояснил Прауд.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, объектам топливно-энергетического комплекса транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Украина за сутки потеряла 1075 военнослужащих, 15 танков и других боевых бронированных машин, а также 46 единиц военной автомобильной техники. При этом российские силы ПВО сбили 72 дрона противника.
