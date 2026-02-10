Рейтинг@Mail.ru
Соглашение на Украине должно учитывать безопасность России, заявил Грушко - РИА Новости, 10.02.2026
00:58 10.02.2026
Соглашение на Украине должно учитывать безопасность России, заявил Грушко
Соглашение на Украине должно учитывать безопасность России, заявил Грушко
в мире, украина, россия, москва, александр грушко, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Москва, Александр Грушко, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Соглашение на Украине должно учитывать безопасность России, заявил Грушко

Грушко: урегулирование на Украине должно учитывать интересы безопасности России

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва признает, что урегулирование конфликта на Украине должно учитывать интересы Киева, но ключевое значение - интересы безопасности России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы признаем, что мирное урегулирование на Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевое значение - это, конечно, интересы безопасности России", - сообщил газете "Известия" Грушко.
Грушко добавил, что если внимательно изучить все заявления лидеров ЕС, то никто из них не говорит о гарантиях безопасности России. "А это ключевой элемент достижения договоренности. Без него никакой мирный договор невозможен", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Россия приняла предложение США по Украине на Аляске, заявил Лавров
В миреУкраинаРоссияМоскваАлександр ГрушкоЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
