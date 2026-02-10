Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по транспортным объектам, используемым ВСУ - РИА Новости, 10.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 10.02.2026
ВС России нанесли удары по транспортным объектам, используемым ВСУ
ВС России нанесли удары по транспортным объектам, используемым ВСУ
ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2026
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удары по транспортным объектам, используемым ВСУ

ВС РФ нанесли удары по топливно-энергетическим объектам, используемым ВСУ

Боевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА 10 фев — РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
