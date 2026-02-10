Россия и Турция могут выработать новую стратегию в Африке, заявил эксперт

АНКАРА, 10 фев — РИА Новости. Анкара и Москва способны выработать новую стратегию сотрудничества в Африке, опираясь на совпадение интересов и накопленный опыт преодоления кризисов.

"И этот потенциал может быть конвертирован в практическое партнёрство", - подчеркнул аналитик.

В сфере углеводородов эксперт считает перспективным участие российских компаний в проектах по строительству СПГ-электростанций на фоне растущей активности Турции в морской газовой разведке. Дополнительные возможности открываются и в горнодобывающем секторе, где партнёрства турецких и российских компаний могли бы снизить риски и повысить эффективность проектов.