Рейтинг@Mail.ru
Россия и Турция могут выработать новую стратегию в Африке, заявил эксперт - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:02 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/turtsiya-2073350501.html
Россия и Турция могут выработать новую стратегию в Африке, заявил эксперт
Россия и Турция могут выработать новую стратегию в Африке, заявил эксперт - РИА Новости, 10.02.2026
Россия и Турция могут выработать новую стратегию в Африке, заявил эксперт
Анкара и Москва способны выработать новую стратегию сотрудничества в Африке, опираясь на совпадение интересов и накопленный опыт преодоления кризисов. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T06:02:00+03:00
2026-02-10T06:02:00+03:00
в мире
африка
россия
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg
https://ria.ru/20250226/turtsiya-2001628013.html
https://ria.ru/20250220/afrika-2000457364.html
https://ria.ru/20251008/afrika-2046981163.html
африка
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4b392223ef01a66fab9d5c8b08201780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, африка, россия, турция
В мире, Африка, Россия, Турция
Россия и Турция могут выработать новую стратегию в Африке, заявил эксперт

РИА Новости: Анкара и Москва могут договориться о сотрудничестве в Африке

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид на город Анкара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 10 фев — РИА Новости. Анкара и Москва способны выработать новую стратегию сотрудничества в Африке, опираясь на совпадение интересов и накопленный опыт преодоления кризисов.
Такое мнение в комментарии РИА Новости выразил турецкий политолог, эксперт по странам Африки, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара–Москва" Энгин Озер.
Флаг Турции на фоне Стамбула - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В Турции заявили, что страна является одной из главных мишеней Запада
26 февраля 2025, 07:18
"Турция и Россия уже доказали, что умеют преодолевать самые сложные кризисы, и этот опыт может быть востребован в Африке", — отметил эксперт.
По его словам, интересы Анкары и Москвы во многом сходятся в новом мировом порядке, формирующемся после ослабления прежних глобальных архитектур.
В африканском направлении Турция, даже при наличии проблем, предпочитает видеть в конкурентах Россию, чем западный альянс, так как турецко-российские отношения, прошедшие через периоды острого напряжения, накопили значительный антикризисный потенциал.
"И этот потенциал может быть конвертирован в практическое партнёрство", - подчеркнул аналитик.
МИД РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В МИД рассказали о проектах, которые Россия реализует в Африке
20 февраля 2025, 07:57
Озер напомнил, что успешное взаимодействие двух стран на Кавказе и на Ближнем Востоке показывает возможность перехода от тактической координации к более долгосрочным стратегиям. В Африке, по его оценке, перспективными направлениями для совместной работы являются энергетика, горнодобывающая промышленность, логистика, транспорт и медиасфера.
Эксперт указал, что в странах Африки к югу от Сахары стремительно растёт спрос на энергоресурсы, однако ключевыми ограничениями остаются дефицит технологий, опыта и финансирования. Россия обладает серьёзной экспертизой в атомной энергетике и ведёт переговоры с рядом африканских государств, тогда как Турция занимает выгодные позиции в производстве оборудования для солнечной энергетики. По мнению Озера, синергия могла бы быть достигнута за счёт комбинирования российских технологий и турецких финансовых инструментов, включая исламские банковские механизмы.
В сфере углеводородов эксперт считает перспективным участие российских компаний в проектах по строительству СПГ-электростанций на фоне растущей активности Турции в морской газовой разведке. Дополнительные возможности открываются и в горнодобывающем секторе, где партнёрства турецких и российских компаний могли бы снизить риски и повысить эффективность проектов.
Отдельно Озер отметил транспортное направление.
"Турецкие авиалинии" сохраняют лидерство по числу направлений в Африке, создание совместной авиакомпании с использованием самолётов российского производства могло бы удешевить и упростить перелёты внутри континента. В торговой сфере эксперт не исключил возможности формирования совместной зоны свободной торговли, например, в Танзании или Египте, что упростило бы поставки турецкой промышленной продукции и российских сельскохозяйственных и нефтехимических товаров.
Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Эксперт назвала Африку ареной столкновения мировых интересов
8 октября 2025, 08:00
 
В миреАфрикаРоссияТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала