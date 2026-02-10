Россия и Турция могут выработать новую стратегию в Африке, заявил эксперт

АНКАРА, 10 фев — РИА Новости. Анкара и Москва способны выработать новую стратегию сотрудничества в Африке, опираясь на совпадение интересов и накопленный опыт преодоления кризисов.
Такое мнение в комментарии РИА Новости выразил турецкий политолог, эксперт по странам Африки, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара–Москва" Энгин Озер.
"Турция и Россия уже доказали, что умеют преодолевать самые сложные кризисы, и этот опыт может быть востребован в Африке", — отметил эксперт.
В африканском направлении Турция, даже при наличии проблем, предпочитает видеть в конкурентах Россию, чем западный альянс, так как турецко-российские отношения, прошедшие через периоды острого напряжения, накопили значительный антикризисный потенциал.
"И этот потенциал может быть конвертирован в практическое партнёрство", - подчеркнул аналитик.
Озер напомнил, что успешное взаимодействие двух стран на Кавказе и на Ближнем Востоке показывает возможность перехода от тактической координации к более долгосрочным стратегиям. В Африке, по его оценке, перспективными направлениями для совместной работы являются энергетика, горнодобывающая промышленность, логистика, транспорт и медиасфера.
Эксперт указал, что в странах Африки к югу от Сахары стремительно растёт спрос на энергоресурсы, однако ключевыми ограничениями остаются дефицит технологий, опыта и финансирования. Россия обладает серьёзной экспертизой в атомной энергетике и ведёт переговоры с рядом африканских государств, тогда как Турция занимает выгодные позиции в производстве оборудования для солнечной энергетики. По мнению Озера, синергия могла бы быть достигнута за счёт комбинирования российских технологий и турецких финансовых инструментов, включая исламские банковские механизмы.
В сфере углеводородов эксперт считает перспективным участие российских компаний в проектах по строительству СПГ-электростанций на фоне растущей активности Турции в морской газовой разведке. Дополнительные возможности открываются и в горнодобывающем секторе, где партнёрства турецких и российских компаний могли бы снизить риски и повысить эффективность проектов.
Отдельно Озер отметил транспортное направление.
"Турецкие авиалинии" сохраняют лидерство по числу направлений в Африке, создание совместной авиакомпании с использованием самолётов российского производства могло бы удешевить и упростить перелёты внутри континента. В торговой сфере эксперт не исключил возможности формирования совместной зоны свободной торговли, например, в Танзании или Египте, что упростило бы поставки турецкой промышленной продукции и российских сельскохозяйственных и нефтехимических товаров.
