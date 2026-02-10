Эксперт назвала цветы, которые лучше всего переживают доставку зимой

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Цветы с плотными бутонами и жёсткими стеблями, такие как хризантемы, гвоздики и альстромерии, лучше всего переносят доставку в зимний период, рассказала РИА Новости эксперт в области цветочного производства и автоматизации процессов выращивания цветов России Светлана Горкунова.

"Лучше всего морозы и доставку переносят растения с плотными бутонами и жёсткими, хорошо сформированными стеблями — они устойчивее к перепадам температуры и дольше удерживают влагу. К таким вариантам относятся хризантемы, гвоздики и альстромерии, а для более торжественного зимнего настроения подойдут амариллисы и каллы с плотными лепестками и выразительной формой. Существенную роль играет и происхождение цветов: продукция локальных производителей, как правило, проходит более короткий путь, не подвергается длительной международной логистике и смене климатических зон, поэтому испытывает меньший стресс и дольше сохраняет свежесть после покупки", - рассказала Горкунова.

Эксперт отметила, что при покупке цветов зимой важно учитывать не только внешний вид букета, но и условия, в которых он находился до момента передачи покупателю.

"Бутоны должны быть упругими и не чрезмерно раскрытыми, стебли — плотными, без ощущения ломкости, которое часто появляется после переохлаждения. Листья не должны выглядеть обезвоженными или слишком мягкими, а цвет лепестков — иметь потемнений или водянистых участков, указывающих на температурный стресс", - отметила специалист.

Если цветы заказываются через онлайн-сервис, рекомендуется заранее уточнить, используется ли утеплённая упаковка, сколько времени букет находится на улице при передаче курьеру и предусмотрена ли защита от резких перепадов температуры.

"После покупки цветам также требуется бережная адаптация. Не стоит сразу заносить букет в тепло и ставить его рядом с батареей или на солнечный подоконник. Лучше оставить цветы в упаковке на 10–15 минут при комнатной температуре, чтобы переход был плавным. Такой простой приём помогает снизить стресс и заметно продлевает жизнь букета", - подчеркнула эксперт.