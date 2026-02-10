https://ria.ru/20260210/tseh-2073358087.html
ВС России нанесли удар по цеху производства БПЛА в Херсонской области
ВС России нанесли удар по цеху производства БПЛА в Херсонской области
Российские войска поразили цех сборки дронов в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 10.02.2026
