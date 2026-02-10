Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по цеху производства БПЛА в Херсонской области - РИА Новости, 10.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 10.02.2026 (обновлено: 09:29 10.02.2026)
ВС России нанесли удар по цеху производства БПЛА в Херсонской области
Российские войска поразили цех сборки дронов в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 10.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Российские войска поразили цех сборки дронов в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"По данным местной агентуры, эпицентр взрыва пришелся на район, <...> где в цехах было развернуто скрытое сборочное производство БПЛА", — сказал он.
Эти беспилотники поставляли и запускали с территории местного аэроклуба, добавил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на Украине
 
 
