Военный судья в отставке Тришкин обжаловал свой приговор

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Военный судья в отставке Альберт Тришкин, осужденный на два года условно за стрельбу из травматического оружия в водителя такси, обжаловал приговор, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, жалоба поступила в суд в конце января, она принята к рассмотрению.

Не согласился с приговором и потерпевший. Его адвокат Александр Монин ранее рассказал агентству, что они обжаловали его, так как не согласны с назначенным Тришкину сроком и требуют увеличить его до трех лет условно, как того просил гособвинитель в прениях сторон. Кроме того, потерпевший не согласился с присужденной ему суммой морального вреда. В его пользу с обвиняемого взыскали 350 тысяч рублей вместо заявленных 5 миллионов.

Конфликт возник после того как таксист, двигаясь задним ходом, преградил дорогу машине, в которой находился судья. В итоге Тришкин выстрелил в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия. Тришкину было предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия.