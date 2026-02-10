https://ria.ru/20260210/trishkin-2073341483.html
Военный судья в отставке Тришкин обжаловал свой приговор
Военный судья в отставке Тришкин обжаловал свой приговор
Военный судья в отставке Альберт Тришкин, осужденный на два года условно за стрельбу из травматического оружия в водителя такси, обжаловал приговор, следует из... РИА Новости, 10.02.2026
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Военный судья в отставке Альберт Тришкин, осужденный на два года условно за стрельбу из травматического оружия в водителя такси, обжаловал приговор, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, жалоба поступила в суд в конце января, она принята к рассмотрению.
Не согласился с приговором и потерпевший. Его адвокат Александр Монин ранее рассказал агентству, что они обжаловали его, так как не согласны с назначенным Тришкину сроком и требуют увеличить его до трех лет условно, как того просил гособвинитель в прениях сторон. Кроме того, потерпевший не согласился с присужденной ему суммой морального вреда. В его пользу с обвиняемого взыскали 350 тысяч рублей вместо заявленных 5 миллионов.
Конфликт возник после того как таксист, двигаясь задним ходом, преградил дорогу машине, в которой находился судья. В итоге Тришкин выстрелил в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия. Тришкину было предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия.
Тришкин был назначен судьей 2-го Западного окружного военного суда в 2016 году.