Трамп заявил, что не поддерживает аннексию Западного берега

ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник подтвердил, что он не поддерживает идею аннексии Израилем Западного берега реки Иордан.
Ранее источник в Белом доме сообщил журналисту Axios, что американские лидер настроен против подобных действий со стороны Израиля.
Министры иностранных дел Турции, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ заявили, что Израиль предпринимает шаги, направленные на навязывание незаконного суверенитета, расширение поселенческой деятельности и формирование новой правовой и административной реальности на оккупированном Западном берегу. По их оценке, эти действия ускоряют процесс незаконной аннексии и вытеснения палестинского населения.
Главы внешнеполитических ведомств выразили "абсолютное неприятие" этих шагов, назвав их грубым нарушением международного права. В заявлении говорится, что подобные действия подрывают решение о создании двух государств и посягают на неотъемлемое право палестинского народа на создание независимого и суверенного государства в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Отмечается, что они также наносят ущерб продолжающимся усилиям по обеспечению мира и стабильности на Ближнем Востоке.
СМИ рассказали, в каком решении Трампа нуждается Нетаньяху
22 сентября 2025, 13:25