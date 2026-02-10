Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не поддерживает аннексию Западного берега - РИА Новости, 10.02.2026
23:39 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/tramp-2073540213.html
Трамп заявил, что не поддерживает аннексию Западного берега
Президент США Дональд Трамп во вторник подтвердил, что он не поддерживает идею аннексии Израилем Западного берега реки Иордан.
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник подтвердил, что он не поддерживает идею аннексии Израилем Западного берега реки Иордан.
Ранее источник в Белом доме сообщил журналисту Axios, что американские лидер настроен против подобных действий со стороны Израиля.
«

"Я против аннексии", - сказал Трамп в интервью Axios, отвечая на вопрос о недавних шагах Израиля в отношении Западного берега.

Министры иностранных дел Турции, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ заявили, что Израиль предпринимает шаги, направленные на навязывание незаконного суверенитета, расширение поселенческой деятельности и формирование новой правовой и административной реальности на оккупированном Западном берегу. По их оценке, эти действия ускоряют процесс незаконной аннексии и вытеснения палестинского населения.
Главы внешнеполитических ведомств выразили "абсолютное неприятие" этих шагов, назвав их грубым нарушением международного права. В заявлении говорится, что подобные действия подрывают решение о создании двух государств и посягают на неотъемлемое право палестинского народа на создание независимого и суверенного государства в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Отмечается, что они также наносят ущерб продолжающимся усилиям по обеспечению мира и стабильности на Ближнем Востоке.
