https://ria.ru/20260210/tramp-2073533250.html
Трамп задумался об отправке еще одного авианосца на Ближний Восток
Трамп задумался об отправке еще одного авианосца на Ближний Восток - РИА Новости, 10.02.2026
Трамп задумался об отправке еще одного авианосца на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Axios, что может отправить на Ближний Восток второй авианосец с ударной группой. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T22:21:00+03:00
2026-02-10T22:21:00+03:00
2026-02-10T23:00:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b1d197e196153ee5d1ab534ce0106d4.jpg
https://ria.ru/20260130/tramp-2071029735.html
https://ria.ru/20260210/sdelka-2073421132.html
https://ria.ru/20260209/iran-2073237025.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_867099ba7bbfd4edba94ac014df2ac90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, вооруженные силы сша
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, Вооруженные силы США
Трамп задумался об отправке еще одного авианосца на Ближний Восток
Трамп рассматривает возможность отправки второго авианосца на Ближний Восток
ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Axios
, что может отправить на Ближний Восток второй авианосец с ударной группой.
"Туда уже направляется армада, и, возможно, отправится еще одна", — сказал он.
Глава Белого дома не исключил возможности жестких действий против Ирана
, сравнимых с ударами по ядерным объектам летом 2025 года
. При этом он ожидает, что второй раунд переговоров с исламской республикой состоится уже на следующей неделе.
Первая встреча по иранской ядерной программе прошла в минувшую пятницу при посредничестве Омана
. Она состоялась в Маскате впервые после многомесячной паузы, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Тегеран
и Вашингтон к тому времени провели пять раундов консультаций.
Накануне вице-президент Ирана Мохаммад Эслами назвал условие для снижения уровня обогащения урана: это произойдет, если Штаты полностью снимут санкции.
Обострение отношений между странами
В конце января Трамп
сообщил о переброске к Ирану более сильной армады кораблей, чем была у берегов Венесуэлы
. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.
По данным The New York Times, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.
Со своей стороны, иранские власти призывали возобновить диалог по ядерной тематике на принципах равенства и взаимоуважения.
Как писала NYT, при провале переговоров Штаты допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции по ослаблению руководства страны, а также рейды американских сил на ее территорию. При этом источники газеты уточнили, что Трамп пока не дал добро на операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США
, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.