Трамп задумался об отправке еще одного авианосца на Ближний Восток - РИА Новости, 10.02.2026
22:21 10.02.2026 (обновлено: 23:00 10.02.2026)
Трамп задумался об отправке еще одного авианосца на Ближний Восток
Трамп задумался об отправке еще одного авианосца на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Axios, что может отправить на Ближний Восток второй авианосец с ударной группой.
2026-02-10T22:21:00+03:00
2026-02-10T23:00:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
вооруженные силы сша
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
в мире, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, вооруженные силы сша
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, Вооруженные силы США
Трамп задумался об отправке еще одного авианосца на Ближний Восток

Трамп рассматривает возможность отправки второго авианосца на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Axios, что может отправить на Ближний Восток второй авианосец с ударной группой.
"Туда уже направляется армада, и, возможно, отправится еще одна", — сказал он.
Глава Белого дома не исключил возможности жестких действий против Ирана, сравнимых с ударами по ядерным объектам летом 2025 года. При этом он ожидает, что второй раунд переговоров с исламской республикой состоится уже на следующей неделе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Все решится за неделю". Что задумал Трамп на Ближнем Востоке
30 января, 08:00
Первая встреча по иранской ядерной программе прошла в минувшую пятницу при посредничестве Омана. Она состоялась в Маскате впервые после многомесячной паузы, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Тегеран и Вашингтон к тому времени провели пять раундов консультаций.
Накануне вице-президент Ирана Мохаммад Эслами назвал условие для снижения уровня обогащения урана: это произойдет, если Штаты полностью снимут санкции.

Обострение отношений между странами

В конце января Трамп сообщил о переброске к Ирану более сильной армады кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.

По данным The New York Times, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.

Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Иран хочет скорее заключить сделку по ядерному досье, заявил МИД страны
Вчера, 12:42
Со своей стороны, иранские власти призывали возобновить диалог по ядерной тематике на принципах равенства и взаимоуважения.
Как писала NYT, при провале переговоров Штаты допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции по ослаблению руководства страны, а также рейды американских сил на ее территорию. При этом источники газеты уточнили, что Трамп пока не дал добро на операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Источник оценил способность Израиля провести операцию против Ирана без США
9 февраля, 16:11
 
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, Вооруженные силы США
 
 
