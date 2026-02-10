Трамп задумался об отправке еще одного авианосца на Ближний Восток

"Туда уже направляется армада, и, возможно, отправится еще одна", — сказал он.

Как писала NYT, при провале переговоров Штаты допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции по ослаблению руководства страны, а также рейды американских сил на ее территорию. При этом источники газеты уточнили, что Трамп пока не дал добро на операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.