Трамп примет Нетаньяху в среду
Трамп примет Нетаньяху в среду - РИА Новости, 10.02.2026
Трамп примет Нетаньяху в среду
Президент США Дональд Трамп в среду проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T22:09:00+03:00
2026-02-10T22:09:00+03:00
2026-02-10T22:09:00+03:00
в мире
израиль
сша
каролин левитт
мирный план сша по украине
дональд трамп
биньямин нетаньяху
в мире, израиль, сша, каролин левитт, мирный план сша по украине, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, США, Каролин Левитт, Мирный план США по Украине, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
