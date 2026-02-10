Рейтинг@Mail.ru
Трамп примет Нетаньяху в среду - РИА Новости, 10.02.2026
22:09 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/tramp-2073532150.html
Трамп примет Нетаньяху в среду
Президент США Дональд Трамп в среду проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T22:09:00+03:00
2026-02-10T22:09:00+03:00
ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, сообщила пресс-секретарь администрации Каролин Левитт.
«
"Завтра здесь, в Белом доме, президент примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для двусторонней встречи", — сказала Левитт во вторник на брифинге.
По ее словам, оставшаяся часть недели в графике главы государства будет посвящена вопросам энергетики и дерегулирования.
Как сообщили ранее в канцелярии израильского премьера, переговоры Трампа и Нетаньяху будут сфокусированы вокруг ситуации с иранской ядерной программой.
