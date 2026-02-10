https://ria.ru/20260210/tramp-2073499459.html
Премьер Канады провел телефонный разговор с Трампом
Премьер Канады провел телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 10.02.2026
Премьер Канады провел телефонный разговор с Трампом
Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что во вторник утром провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T18:12:00+03:00
2026-02-10T18:12:00+03:00
2026-02-10T18:12:00+03:00
в мире
канада
сша
онтарио
марк карни
дональд трамп
канада
сша
онтарио
Премьер Канады провел телефонный разговор с Трампом
Премьер Канады Карни провел телефонный разговор с Трампом