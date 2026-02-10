Рейтинг@Mail.ru
Премьер Канады провел телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/tramp-2073499459.html
Премьер Канады провел телефонный разговор с Трампом
Премьер Канады провел телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 10.02.2026
Премьер Канады провел телефонный разговор с Трампом
Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что во вторник утром провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T18:12:00+03:00
2026-02-10T18:12:00+03:00
в мире
канада
сша
онтарио
марк карни
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005804989_0:317:3072:2045_1920x0_80_0_0_e28aba42970996f300bec261fbc92f14.jpg
https://ria.ru/20260202/tramp-2071612489.html
https://ria.ru/20260127/karni-2070621823.html
канада
сша
онтарио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005804989_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e996e478ba2df54e320d73b1c476d99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, сша, онтарио, марк карни, дональд трамп
В мире, Канада, США, Онтарио, Марк Карни, Дональд Трамп
Премьер Канады провел телефонный разговор с Трампом

Премьер Канады Карни провел телефонный разговор с Трампом

© AP Photo / House Select CommitteeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / House Select Committee
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что во вторник утром провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
«
"Я поговорил с Трампом сегодня утром", — сказал Карни, добавив, что стороны "обсудили несколько тем, включая вопрос, связанный с мостом между канадской провинцией Онтарио и американским штатом Мичиган".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Трамп заговорил о присоединении к США Гренландии, Канады и Венесуэлы
2 февраля, 04:35
По словам премьера, он пояснил американской стороне, что Канада профинансировала строительство моста более чем на 4 миллиарда долларов, а право собственности на объект разделено между правительством Канады и штатом Мичиган.
"При строительстве использовались канадская сталь и канадские рабочие, но также американская сталь и американские рабочие", — отметил Карни, подчеркнув совместный характер проекта.
Ранее президент США написал в соцсети Truth Social, что не допустит открытия моста между городом Виндзор в канадской провинции Онтарио и Детройтом в американском штате Мичиган, пока Канада не предоставит Вашингтону половину прав собственности на объект. Также он в очередной раз раскритиковал намерения властей Канады заключить сделку с Китаем.
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Премьер Канады отверг заявления, что он взял назад свои слова о США
27 января, 18:33
 
В миреКанадаСШАОнтариоМарк КарниДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала