Лавров прокомментировал слова Трампа о якобы нарушениях Россией ДСНВ

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Россия не знает, что именно имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о том, что российская сторона якобы нарушала Договор о стратегических наступательных вооружениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе предложил разработать новое, усовершенствованное соглашение по стратегическим вооружениям с Россией вместо продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Кроме того, он заявил, что договор был "плохо согласованным США документом, который, помимо прочего, грубо нарушается".