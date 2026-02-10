https://ria.ru/20260210/tramp-2073435508.html
Лавров прокомментировал слова Трампа о якобы нарушениях Россией ДСНВ
Лавров прокомментировал слова Трампа о якобы нарушениях Россией ДСНВ - РИА Новости, 10.02.2026
Лавров прокомментировал слова Трампа о якобы нарушениях Россией ДСНВ
Россия не знает, что именно имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о том, что российская сторона якобы нарушала Договор о стратегических наступательных вооружениях
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Россия не знает, что именно имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о том, что российская сторона якобы нарушала Договор о стратегических наступательных вооружениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент США Дональд Трамп
заявил, что этот договор "плохой", к тому же он якобы нарушался. Какие нарушения он усмотрел на российской стороне? Я не знаю. У нас были серьезные вопросы по поводу строгости в соблюдении требований Договора, на которые американцы нам не ответили. Но с нашей стороны мы такого не допускали, по крайней мере до тех пор, пока он для нас полностью действовал", - сказал министр в интервью телеканалу НТВ
.
Лавров
напомнил, что Россия
в феврале 2023 года приостановила действие договора полностью из-за позиции, которую занимала администрация бывшего президента США Джо Байдена
.
"Но президент России Владимир Путин
в качестве жеста доброй воли объявил, что мы готовы в течение срока, остающегося до завершения действия договора, придерживаться его центральных количественных показателей. Такая была договоренность, и американцы ей следовали. Сейчас приостановленный договор уже окончательно потерял свою силу 5 февраля этого года. Его просто больше нет", - заключил Лавров.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе предложил разработать новое, усовершенствованное соглашение по стратегическим вооружениям с Россией вместо продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Кроме того, он заявил, что договор был "плохо согласованным США документом, который, помимо прочего, грубо нарушается".