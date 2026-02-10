Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал слова Трампа о якобы нарушениях Россией ДСНВ - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 10.02.2026 (обновлено: 17:02 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/tramp-2073435508.html
Лавров прокомментировал слова Трампа о якобы нарушениях Россией ДСНВ
Лавров прокомментировал слова Трампа о якобы нарушениях Россией ДСНВ - РИА Новости, 10.02.2026
Лавров прокомментировал слова Трампа о якобы нарушениях Россией ДСНВ
Россия не знает, что именно имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о том, что российская сторона якобы нарушала Договор о стратегических наступательных РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T13:49:00+03:00
2026-02-10T17:02:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
сергей лавров
джо байден
нтв (телеканал)
договор снв-3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770170_0:0:2927:1647_1920x0_80_0_0_c9aa592de3be4681daeb7f70c8019fea.jpg
https://ria.ru/20260210/lavrov-2073418108.html
https://ria.ru/20260210/lavrov-2073358251.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770170_116:0:2717:1951_1920x0_80_0_0_47e24e0b9a68ad3df54853ae06d7fe18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, джо байден, нтв (телеканал), договор снв-3
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Джо Байден, НТВ (телеканал), Договор СНВ-3
Лавров прокомментировал слова Трампа о якобы нарушениях Россией ДСНВ

Лавров: Россия не знает, о каких нарушениях ДСНВ говорил Трамп

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Россия не знает, что именно имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о том, что российская сторона якобы нарушала Договор о стратегических наступательных вооружениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент США Дональд Трамп заявил, что этот договор "плохой", к тому же он якобы нарушался. Какие нарушения он усмотрел на российской стороне? Я не знаю. У нас были серьезные вопросы по поводу строгости в соблюдении требований Договора, на которые американцы нам не ответили. Но с нашей стороны мы такого не допускали, по крайней мере до тех пор, пока он для нас полностью действовал", - сказал министр в интервью телеканалу НТВ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Лавров предупредил о последствиях агрессии против России
Вчера, 12:29
Лавров напомнил, что Россия в феврале 2023 года приостановила действие договора полностью из-за позиции, которую занимала администрация бывшего президента США Джо Байдена.
"Но президент России Владимир Путин в качестве жеста доброй воли объявил, что мы готовы в течение срока, остающегося до завершения действия договора, придерживаться его центральных количественных показателей. Такая была договоренность, и американцы ей следовали. Сейчас приостановленный договор уже окончательно потерял свою силу 5 февраля этого года. Его просто больше нет", - заключил Лавров.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе предложил разработать новое, усовершенствованное соглашение по стратегическим вооружениям с Россией вместо продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Кроме того, он заявил, что договор был "плохо согласованным США документом, который, помимо прочего, грубо нарушается".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Украину
Вчера, 08:30
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампСергей ЛавровДжо БайденНТВ (телеканал)Договор СНВ-3
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала