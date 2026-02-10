Рейтинг@Mail.ru
Трамп потребовал у Канады половину прав на строящийся мост - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:52 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/tramp-2073344654.html
Трамп потребовал у Канады половину прав на строящийся мост
Трамп потребовал у Канады половину прав на строящийся мост - РИА Новости, 10.02.2026
Трамп потребовал у Канады половину прав на строящийся мост
Президент США Дональд Трамп заявил, что заблокирует открытие международного моста имени Горди Хоу между Канадой и штатом Мичиган, пока американцы не получат... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T03:52:00+03:00
2026-02-10T03:52:00+03:00
в мире
канада
сша
китай
дональд трамп
барак обама
горди хоу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20260126/kanada-2070381701.html
https://ria.ru/20260124/trump-2070085718.html
канада
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, сша, китай, дональд трамп, барак обама, горди хоу
В мире, Канада, США, Китай, Дональд Трамп, Барак Обама, Горди Хоу
Трамп потребовал у Канады половину прав на строящийся мост

Трамп потребовал у Канады половину прав на строящийся между двумя странами мост

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что заблокирует открытие международного моста имени Горди Хоу между Канадой и штатом Мичиган, пока американцы не получат половину прав собственности на этот объект.
Мост, расположенный между Виндзором в Онтарио и Детройтом в Мичигане, был создан для того, чтобы ускорить и обезопасить перемещение людей и грузов. Этот проект, одобренный ещё при Бараке Обаме, в настоящее время находится на завершающем этапе строительства.
Премьер-министр Канады Марк Карни - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Премьер Канады пообещал жесткий пересмотр торгового соглашения с США
26 января, 17:46
"Мы начнем переговоры немедленно. Учитывая всё, что мы им предоставили, нам должна принадлежать по меньшей мере половина этого актива. Доходы, полученные (Канадой – ред.) благодаря рынку США, будут астрономическими", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Свои требования Трамп обосновал рядом давних претензий к Канаде. Он заявил, что Обама допустил "глупую" ошибку, разрешив строительство моста без использования американской стали. Кроме того, Трамп обвинил Канаду в запрете на продажу американского алкоголя в Онтарио и в "неприемлемых" тарифах на молочную продукцию. Также он не упустил возможность в очередной раз прокомментировать возможное сближение Канады с Китаем.
Американский лидер ранее заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут немедленно применены пошлины в 100%. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем в соответствии со своими обязательствами в рамках торгового альянса с Мексикой и США (CUSMA).
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Трамп рассказал, как США ответят на сделку Канады с Китаем
24 января, 17:13
 
В миреКанадаСШАКитайДональд ТрампБарак ОбамаГорди Хоу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала