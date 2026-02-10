Трамп потребовал у Канады половину прав на строящийся мост

ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что заблокирует открытие международного моста имени Горди Хоу между Канадой и штатом Мичиган, пока американцы не получат половину прав собственности на этот объект.
Мост, расположенный между Виндзором в Онтарио и Детройтом в Мичигане, был создан для того, чтобы ускорить и обезопасить перемещение людей и грузов. Этот проект, одобренный ещё при Бараке Обаме, в настоящее время находится на завершающем этапе строительства.
"Мы начнем переговоры немедленно. Учитывая всё, что мы им предоставили, нам должна принадлежать по меньшей мере половина этого актива. Доходы, полученные (Канадой – ред.) благодаря рынку США, будут астрономическими", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Свои требования Трамп обосновал рядом давних претензий к Канаде. Он заявил, что Обама допустил "глупую" ошибку, разрешив строительство моста без использования американской стали. Кроме того, Трамп обвинил Канаду в запрете на продажу американского алкоголя в Онтарио и в "неприемлемых" тарифах на молочную продукцию. Также он не упустил возможность в очередной раз прокомментировать возможное сближение Канады с Китаем.
Американский лидер ранее заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут немедленно применены пошлины в 100%. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем в соответствии со своими обязательствами в рамках торгового альянса с Мексикой и США (CUSMA).
