Трамп выступил против аннексии Израилем Западного берега Иордана, пишут СМИ
Трамп выступил против аннексии Израилем Западного берега Иордана, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп настроен против аннексии Израилем Западного берега реки Иордан, сообщило издание Axios со ссылкой на источник. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T03:29:00+03:00
в мире
израиль
сша
западный берег реки иордан
дональд трамп
