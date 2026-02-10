Рейтинг@Mail.ru
Трамп выступил против аннексии Израилем Западного берега Иордана, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2026
03:29 10.02.2026
Трамп выступил против аннексии Израилем Западного берега Иордана, пишут СМИ
Трамп выступил против аннексии Израилем Западного берега Иордана, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп настроен против аннексии Израилем Западного берега реки Иордан, сообщило издание Axios со ссылкой на источник. РИА Новости, 10.02.2026
2026
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп настроен против аннексии Израилем Западного берега реки Иордан, сообщило издание Axios со ссылкой на источник.
"Источник в Белом доме сообщил мне, что президент Трамп выступает против аннексии Израилем Западного берега", - написал журналист Axios Барак Равид в соцсети X.
Как заявил представитель Белого дома, стабильный Западный берег обеспечивает безопасность Израиля и соответствует цели администрации Трампа по достижению мира в регионе.
Ранее министры иностранных дел Турции, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ заявили, что Израиль предпринимает шаги, направленные на навязывание незаконного суверенитета, расширение поселенческой деятельности и формирование новой правовой и административной реальности на оккупированном Западном берегу. По их оценке, эти действия ускоряют процесс незаконной аннексии и вытеснения палестинского населения.
