Жительница Тюмени рассказала, как выиграла треть миллиарда рублей в лотерее
09:40 10.02.2026
Жительница Тюмени рассказала, как выиграла треть миллиарда рублей в лотерее
Товаровед из Тюменской области Татьяна Бутакова выиграла треть миллиарда рублей в лотерее "Русского лото", купив билет, который приобретать не планировала,... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T09:40:00+03:00
2026-02-10T09:40:00+03:00
Жительница Тюмени рассказала, как выиграла треть миллиарда рублей в лотерее

Товаровед из Тюмени выиграла треть миллиарда рублей в лотерее "Русского лото"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПродажа лотерейных билетов
Продажа лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Продажа лотерейных билетов. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Товаровед из Тюменской области Татьяна Бутакова выиграла треть миллиарда рублей в лотерее "Русского лото", купив билет, который приобретать не планировала, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"Одним из трех лотерейных мультимиллионеров, разделивших главный приз "Новогоднего миллиарда"-2026 от "Русского лото" и выигравшим 333 333 333 рубля, стала кладовщик из Тюмени Татьяна Бутакова", - сообщили в компании.
Совокупный выигрыш Татьяны составил 333 333 833 рубля, так как в последующих турах она выиграла еще 500 рублей. Счастливый билет победительнице попался в подарочном конверте с 6 лотерейными купонами, который она купила в торговом центре в Тюмени.
"В тот день мы ездили по разным районам города, даже случайно сели не на ту маршрутку. У нас уже было несколько билетов... покупать еще мы не планировали, но, когда зашли в очередной торговый центр и увидели киоск "Столото", супруг предложил все-таки взять еще... Взяла конверт сверху стопки, не выбирая. Подумала: "Если наше - значит, наше", - рассказала победительница.
Всю жизнь Татьяна зарабатывала собственным трудом - была товароведом, директором продуктового магазина, в последнее время работает кладовщиком в больнице. В свободное время любит гулять в парках Тюмени со своим йоркширским терьером по кличке Буся. Победительница планирует направить выигрыш на покупку квартиры, путешествия и заботу о здоровье. А еще теперь она сможет позволить себе работать поменьше или сделать паузу, чтобы пожить в более спокойном ритме, а потом найти дело по душе, добавили в "Столото".
