Жительница Тюмени рассказала, как выиграла треть миллиарда рублей в лотерее

Совокупный выигрыш Татьяны составил 333 333 833 рубля, так как в последующих турах она выиграла еще 500 рублей. Счастливый билет победительнице попался в подарочном конверте с 6 лотерейными купонами, который она купила в торговом центре в Тюмени.

Всю жизнь Татьяна зарабатывала собственным трудом - была товароведом, директором продуктового магазина, в последнее время работает кладовщиком в больнице. В свободное время любит гулять в парках Тюмени со своим йоркширским терьером по кличке Буся. Победительница планирует направить выигрыш на покупку квартиры, путешествия и заботу о здоровье. А еще теперь она сможет позволить себе работать поменьше или сделать паузу, чтобы пожить в более спокойном ритме, а потом найти дело по душе, добавили в "Столото".