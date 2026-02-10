В Тюмени мужчину арестовали по обвинению в мошенничестве

ТЮМЕНЬ, 10 фев - РИА Новости. Курьера, забравшего сумку с золотыми слитками и доставившего ее в Москву, арестовали в Тюмени по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.
По данным следствия, фигурант действовал по инструкциям, поступившим якобы от сотрудников Федерального казначейства. Одним из его заданий было приехать в Тюмень и забрать у мужчины сумку с содержимым, как позже выяснилось - с золотыми слитками. Задержали его в Москве, куда он доставил сумку. Потерпевшему нанесен ущерб в размере около 15 миллионов рублей.
"Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Антонова, 1970 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. С учетом всех обстоятельств по делу Антонов будет находиться под стражей до 4 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.
По статье о мошенничестве в особо крупном размере ему грозит до 10 лет колонии.