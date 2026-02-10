Юлия Тимошенко оформила всю недвижимость на родню

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Практически вся недвижимость, которая находится в пользовании главы украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, оформлена на ее родственников - тетю и двоюродную племянницу, при этом родной дочери Тимошенко заняла 4 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив декларации политика.

Ранее РИА Новости сообщало, что Юлия Тимошенко и ее муж Александр Тимошенко задекларировали за 2024 год более 1,1 миллиона долларов, три автомобиля и только два гаража из недвижимости.

Однако в документе упоминаются также пять объектов недвижимости, которые находятся в пользовании семьи Тимошенко, в том числе жилой дом и два земельных участка. В качестве собственников этих объектов указана двоюродная племянница Тимошенко Кристина Резворович.

Владелицей двух других земельных участков в Обуховском районе Киевской области площадью 1244 и 1500 квадратных метров, которыми пользуется Юлия Тимошенко, является ее тетя Антонина Ульяхина. По законам Украины, декларант обязан внести данные об объекте, если он им пользуется хотя бы половину отчетного периода. Эти объекты Тимошенко декларирует ежегодно уже много лет.

Примечательно, что всего на Ульяхину зарегистрировано 25 объектов недвижимости. Четырнадцать из 19 земельных участков расположены в селе Рославичи Обуховского района Киевской области. Суммарно их площадь составляет около 5,9 гектара - это половина от общей площади села в 11,8 гектара.

Согласно данным декларации, Юлия Тимошенко одолжила своей дочери Евгении 4 миллиона долларов. Дата передачи денег от матери к дочери, цели использования средств и сроки их возврата не приводятся.