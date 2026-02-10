Рейтинг@Mail.ru
Юлия Тимошенко оформила всю недвижимость на родню - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/timoshenko-2073356196.html
Юлия Тимошенко оформила всю недвижимость на родню
Юлия Тимошенко оформила всю недвижимость на родню - РИА Новости, 10.02.2026
Юлия Тимошенко оформила всю недвижимость на родню
Практически вся недвижимость, которая находится в пользовании главы украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, оформлена на ее родственников - тетю и... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T08:00:00+03:00
2026-02-10T08:00:00+03:00
киевская область
украина
юлия тимошенко
александр тимошенко
партия "батькивщина"
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067756823_0:186:2759:1738_1920x0_80_0_0_225041068a9808870b00ab367b1c54da.jpg
https://ria.ru/20260114/timoshenko-2067878747.html
https://ria.ru/20260207/timoshenko-2072851061.html
киевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067756823_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_4f67ee54f382ee8bfa77224bcc042178.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киевская область, украина, юлия тимошенко, александр тимошенко, партия "батькивщина", национальное антикоррупционное бюро украины (набу), в мире
Киевская область, Украина, Юлия Тимошенко, Александр Тимошенко, Партия "Батькивщина", Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), В мире
Юлия Тимошенко оформила всю недвижимость на родню

РИА Новости: почти вся недвижимость Тимошенко оформлена на ее родственников

© AP Photo / Efrem LukatskyЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Юлия Тимошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Практически вся недвижимость, которая находится в пользовании главы украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, оформлена на ее родственников - тетю и двоюродную племянницу, при этом родной дочери Тимошенко заняла 4 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив декларации политика.
Ранее РИА Новости сообщало, что Юлия Тимошенко и ее муж Александр Тимошенко задекларировали за 2024 год более 1,1 миллиона долларов, три автомобиля и только два гаража из недвижимости.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
СМИ узнали, кто записал разговор Тимошенко о подкупе депутатов Рады
14 января, 17:35
Однако в документе упоминаются также пять объектов недвижимости, которые находятся в пользовании семьи Тимошенко, в том числе жилой дом и два земельных участка. В качестве собственников этих объектов указана двоюродная племянница Тимошенко Кристина Резворович.
Владелицей двух других земельных участков в Обуховском районе Киевской области площадью 1244 и 1500 квадратных метров, которыми пользуется Юлия Тимошенко, является ее тетя Антонина Ульяхина. По законам Украины, декларант обязан внести данные об объекте, если он им пользуется хотя бы половину отчетного периода. Эти объекты Тимошенко декларирует ежегодно уже много лет.
Примечательно, что всего на Ульяхину зарегистрировано 25 объектов недвижимости. Четырнадцать из 19 земельных участков расположены в селе Рославичи Обуховского района Киевской области. Суммарно их площадь составляет около 5,9 гектара - это половина от общей площади села в 11,8 гектара.
Согласно данным декларации, Юлия Тимошенко одолжила своей дочери Евгении 4 миллиона долларов. Дата передачи денег от матери к дочери, цели использования средств и сроки их возврата не приводятся.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 14 января опубликовало аудиозапись разговора лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь САП Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Тимошенко указала в декларации о доходах три машины и два гаража
7 февраля, 08:46
 
Киевская областьУкраинаЮлия ТимошенкоАлександр ТимошенкоПартия "Батькивщина"Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала