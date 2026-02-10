https://ria.ru/20260210/termin-2073369165.html
В Японии появился термин "сусификация" для задержаний иностранцев
В Японии появился термин "сусификация" для задержаний иностранцев - РИА Новости, 10.02.2026
В Японии появился термин "сусификация" для задержаний иностранцев
В японском сегменте соцсети X стал вирусным термин "сусификация" от слова "суси" ("суши" в более привычном звучании), который пользователи в шутливой форме... РИА Новости, 10.02.2026
"Сушификация". В Японии задерживают иностранцев, нарушающих общественный порядок
"Сушификация".
Так в Японии стали называть задержания иностранцев, нарушающих общественный порядок.
В Японии появился термин "сусификация" для задержаний иностранцев
В Японии появился термин "сусификация" для нового способа задержания иностранцев
ТОКИО, 10 фев - РИА Новости. В японском сегменте соцсети X стал вирусным термин "сусификация" от слова "суси" ("суши" в более привычном звучании), который пользователи в шутливой форме применяют к необычному способу задержания иностранцев, нарушающих общественный порядок.
Поводом для появления термина стало видео, на котором сотрудники японской полиции без применения жёсткой силы и криков задерживают иностранного гражданина, очевидно находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Аккуратно повалив мужчину на землю, полицейские затем замотали его в кусок ткани наподобие брезента и унесли в автомобиль правоохранительных органов.
Всего за сутки видеоролик набрал уже более 1,2 миллиона просмотров.
В комментариях, как заметили РИА Новости, пользователи начали иронично сравнивать способ задержания с "сворачиванием ролла", назвав происходящее "сусификацией". По-видимому, логика комментирующих состоит в следующем: если иностранец плохо себя ведёт, то его заворачивают, уносят и депортируют, будто бы заказ роллов на вынос.
“Подобная процедура сусификации ожидает всех иностранных туристов, которые ведут себя неподобающим образом”, - отмечают одни.
Другие даже стали публиковать новые видео моментов задержания иностранных туристов, нарушивших общественный порядок, с подписью “примените к ним сусификацию”.
Рост недовольства неподобающим поведением иностранных туристов особенно стал заметен к лету прошлого года, когда в Японии
ежемесячно фиксировались рекорды по числу посетивших страну людей. Жители, чьи дома расположены рядом с популярными достопримечательностями, жалуются на то, что туристы незаконно заходят на их частную территорию, или даже справляют там нужду. В Киото
наплыв туристов привел к закрытию улиц в знаменитом “районе гейш” Гионе, а администрация города Фудзиёсида близ подножия горы Фудзи отменила знаменитый фестиваль цветения сакуры.