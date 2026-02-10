Рейтинг@Mail.ru
Суд осудил жителя Узбекистана за подготовку теракта в Ставрополье - РИА Новости, 10.02.2026
18:59 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/terakt-2073507308.html
Суд осудил жителя Узбекистана за подготовку теракта в Ставрополье
Суд осудил жителя Узбекистана за подготовку теракта в Ставрополье - РИА Новости, 10.02.2026
Суд осудил жителя Узбекистана за подготовку теракта в Ставрополье
Южный окружной военный суд приговорил гражданина Узбекистана Жавохира Уткирова к 20 годам колонии за подготовку теракта в здании правительства Ставропольского... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T18:59:00+03:00
2026-02-10T18:59:00+03:00
происшествия
узбекистан
ставропольский край
россия
исламское государство*
узбекистан
ставропольский край
россия
происшествия, узбекистан, ставропольский край, россия, исламское государство*
Происшествия, Узбекистан, Ставропольский край, Россия, Исламское государство*
Суд осудил жителя Узбекистана за подготовку теракта в Ставрополье

Суд дал 20 лет фигуранту, готовившему теракт в правительстве Ставрополья

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил гражданина Узбекистана Жавохира Уткирова к 20 годам колонии за подготовку теракта в здании правительства Ставропольского края, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, 14 января 2023 года Уткиров записал видео, где согласился действовать в интересах запрещенной международной террористической организации "Исламское государство"* и направил это видео участнику "ИГ"*.
Позже Уткиров обязался по указанию руководителя "ИГ"* выбрать населенный пункт РФ и произвести там разведку объекта совершения теракта. Двадцать третьего сентября Уткиров прибыл из Узбекистана в РФ и сообщил о выбранном им населенном пункте - Ставрополе - и сфотографировал там несколько объектов.
В декабре руководитель "ИГ*" сообщил Уткирову о предполагаемом месте совершения теракта, указав на здание правительства Ставропольского края. После чего фигурант приобрел компоненты для изготовления СВУ и взрывчатого вещества и изготовил их, а потом перенес СВУ в тайник. Восемнадцатого декабря его задержали.
«
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме со штрафом 1 миллион рублей", - сказал представитель суда.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
ПроисшествияУзбекистанСтавропольский крайРоссияИсламское государство*
 
 
