Суд осудил жителя Узбекистана за подготовку теракта в Ставрополье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил гражданина Узбекистана Жавохира Уткирова к 20 годам колонии за подготовку теракта в здании правительства Ставропольского края, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, 14 января 2023 года Уткиров записал видео, где согласился действовать в интересах запрещенной международной террористической организации "Исламское государство"* и направил это видео участнику "ИГ"*.
Позже Уткиров обязался по указанию руководителя "ИГ"* выбрать населенный пункт РФ и произвести там разведку объекта совершения теракта. Двадцать третьего сентября Уткиров прибыл из Узбекистана в РФ и сообщил о выбранном им населенном пункте - Ставрополе - и сфотографировал там несколько объектов.
В декабре руководитель "ИГ*" сообщил Уткирову о предполагаемом месте совершения теракта, указав на здание правительства Ставропольского края. После чего фигурант приобрел компоненты для изготовления СВУ и взрывчатого вещества и изготовил их, а потом перенес СВУ в тайник. Восемнадцатого декабря его задержали.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме со штрафом 1 миллион рублей", - сказал представитель суда.
* Террористическая организация, запрещенная в России.