С Telegram взыскивают более девяти миллионов рублей по штрафам
Приставы принудительно взыскивают с мессенджера Telegram более 9 миллионов рублей по неуплаченным штрафам в России, следует из материалов судебных приставов, с... РИА Новости, 10.02.2026
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с мессенджера Telegram более 9 миллионов рублей по неуплаченным штрафам в России, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, с сентября 2025 года по январь 2026 приставы завели на Telegram
восемь исполнительных производств о взыскании штрафов. Два из них в сумме на 2 миллиона рублей были возбуждены по актам об административных правонарушениях, вынесенным управлением Роскомнадзора
по ЦФО, еще шесть ИП на 7,120 миллионов рублей - по судебным актам. При этом по четырем из этих шести актов производства были прекращены, а затем - снова возбуждены.
В общей сложности с Telegram взыскивают 9,120 миллионов рублей.
Кроме того, как следует из материалов, в марте-ноябре 2025 года были прекращены девять исполнительных производств о взыскании 16,220 миллионов рублей из-за "невозможности установить местонахождение должника и его имущество".
Как во вторник сообщало РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, суд в Москве
зарегистрировал восемь административных протоколов в отношении Telegram, по каждому предусмотрен штраф в размере до 8 миллионов рублей, что в общей сложности составляет до 64 миллионов рублей. Семь из этих протоколов - по статье КоАП о неудалении владельцем сервиса информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ
, еще один - за повторное неисполнение владельцем соцсети обязанности по ее мониторингу и принятию мер по ограничению доступа к информации.