С Telegram взыскивают более девяти миллионов рублей по штрафам

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с мессенджера Telegram более 9 миллионов рублей по неуплаченным штрафам в России, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Кроме того, как следует из материалов, в марте-ноябре 2025 года были прекращены девять исполнительных производств о взыскании 16,220 миллионов рублей из-за "невозможности установить местонахождение должника и его имущество".