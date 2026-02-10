https://ria.ru/20260210/telegram-2073436190.html
РКН ограничит работу Telegram, пишут СМИ
В Роскомнадзоре приняли решение ограничить работу мессенджера Telegram на территории России, сообщает РБК. РИА Новости, 10.02.2026
РБК: Роскомнадзор решил ограничить работу мессенджера Telegram