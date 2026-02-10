Рейтинг@Mail.ru
РКН ограничит работу Telegram, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2026
13:52 10.02.2026
РКН ограничит работу Telegram, пишут СМИ
В Роскомнадзоре приняли решение ограничить работу мессенджера Telegram на территории России, сообщает РБК.
технологии, россия, самарская область, кировская область, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), рбк (медиагруппа), telegram, общество
Технологии, Россия, Самарская область, Кировская область, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), РБК (медиагруппа), Telegram, Общество
© REUTERS / Dado RuvicЛоготип Telegram
Логотип Telegram - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
Логотип Telegram
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Роскомнадзоре приняли решение ограничить работу мессенджера Telegram на территории России, сообщает РБК.
"По словам двух источников, Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса во вторник, 10 февраля", — говорится в публикации.
По словам другого собеседника издания, ведомство уже начало замедлять работу мессенджера.
Согласно данным сервиса Detector404, россияне второй день подряд сообщают о сбоях в сервисе. Всего поступило более девяти тысяч обращений, основная часть — из Магаданской, Новосибирской и Самарской областей, а также из ЯНАО и Кировской области.
Накануне неполадки затронули жителей Тюменской, Магаданской и Кемеровской областей, а также Сахалина и Мордовии.
Сергей Боярский на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Госдуме высказались о блокировке WhatsApp и Telegram
