Объем средств по партнерскому финансированию вырос в Татарстане в 6 раз - РИА Новости, 10.02.2026
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
19:02 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/tatarstan-2073507948.html
Объем средств по партнерскому финансированию вырос в Татарстане в 6 раз
Объем средств по партнерскому финансированию вырос в Татарстане в 6 раз - РИА Новости, 10.02.2026
Объем средств по партнерскому финансированию вырос в Татарстане в 6 раз
Объем привлеченных средств по программам партнерского финансирования в Татарстане в 2025 году вырос в шесть раз и составил около 35 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T19:02:00+03:00
2026-02-10T19:02:00+03:00
республика татарстан
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149111/66/1491116630_0:0:3728:2098_1920x0_80_0_0_5920afbe7acc882c3906810ecf6ac63a.jpg
https://ria.ru/20260210/tatarstan-2073489404.html
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
россия, казань, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Объем средств по партнерскому финансированию вырос в Татарстане в 6 раз

Объем средств партнерского финансирования в Татарстане составил 35 млрд рублей

© Фото : Министерство экономики Республики ТатарстанМидхат Шагиахметов
Мидхат Шагиахметов - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Министерство экономики Республики Татарстан
Мидхат Шагиахметов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 10 фев – РИА Новости. Объем привлеченных средств по программам партнерского финансирования в Татарстане в 2025 году вырос в шесть раз и составил около 35 миллиардов рублей, сообщил заместитель премьер-министра республики - министр экономики Мидхат Шагиахметов.
"Одним из инструментов развития финансового рынка является партнерское финансирование. В текущем году объем привлеченных денежных средств вырос в шесть раз, реализуются более 35 партнерских (исламских) финансовых продуктов, активно развивается рынок капитала", - сказал Шагиахметов на итоговой коллегии минэкономики республики.
Он уточнил, что всего в рамках реализации проекта по партнерским (исламским) финансам в прошлом году привлечено около 35 миллиардов рублей. С начала эксперимента было выдано более 90 тысяч исламских дебетовых карт, в реестр Банка России включены 35 организаций, 24 из которых работают в Татарстане, активно развивается рынок капитала.
По словам министра, благодаря достигнутым результатам в 2025 году на федеральном уровне принято решение о продлении эксперимента (первоначально - двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга, проводится в России с сентября 2023 года на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни) еще на три года.
Шагиахметов отметил, что важная цель эксперимента – привлечение международных инвестиций. Открытие в Казани в декабре прошлого года центра содействия развитию исламского финансирования организации AAOIFI является значимым шагом для продвижения инвестиционного потенциала республики и выстраивания экономического сотрудничества с международными финансовыми организациями.
Первые резиденты созданной в 2025 году особой экономической зоны Зеленая долина в Татарстане приступили к реализации проектов - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Первые резиденты ОЭЗ "Зеленая долина" приступили к реализации проектов
Вчера, 18:25
 
Республика ТатарстанРоссияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
