Объем средств по партнерскому финансированию вырос в Татарстане в 6 раз

КАЗАНЬ, 10 фев – РИА Новости. Объем привлеченных средств по программам партнерского финансирования в Татарстане в 2025 году вырос в шесть раз и составил около 35 миллиардов рублей, сообщил заместитель премьер-министра республики - министр экономики Мидхат Шагиахметов.

"Одним из инструментов развития финансового рынка является партнерское финансирование. В текущем году объем привлеченных денежных средств вырос в шесть раз, реализуются более 35 партнерских (исламских) финансовых продуктов, активно развивается рынок капитала", - сказал Шагиахметов на итоговой коллегии минэкономики республики.

Он уточнил, что всего в рамках реализации проекта по партнерским (исламским) финансам в прошлом году привлечено около 35 миллиардов рублей. С начала эксперимента было выдано более 90 тысяч исламских дебетовых карт, в реестр Банка России включены 35 организаций, 24 из которых работают в Татарстане, активно развивается рынок капитала.

По словам министра, благодаря достигнутым результатам в 2025 году на федеральном уровне принято решение о продлении эксперимента (первоначально - двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга, проводится в России с сентября 2023 года на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни) еще на три года.