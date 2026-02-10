Рейтинг@Mail.ru
Первые резиденты ОЭЗ "Зеленая долина" приступили к реализации проектов
Республика Татарстан
 
18:25 10.02.2026
Первые резиденты ОЭЗ "Зеленая долина" приступили к реализации проектов
Первые резиденты ОЭЗ "Зеленая долина" приступили к реализации проектов
Первые резиденты ОЭЗ "Зеленая долина" приступили к реализации проектов

Первые резиденты созданной в 2025 году особой экономической зоны "Зеленая долина" в Татарстане приступили к реализации проектов
© Фото : Министерство экономики Республики Татарстан
Первые резиденты созданной в 2025 году особой экономической зоны "Зеленая долина" в Татарстане приступили к реализации проектов
КАЗАНЬ, 10 фев – РИА Новости. Первые резиденты созданной в 2025 году особой экономической зоны "Зеленая долина" в Татарстане приступили к реализации проектов, сообщил заместитель премьер-министра республики - министр экономики Мидхат Шагиахметов.
"В прошлом году в Заинском районе создана новая ОЭЗ "Зеленая долина", специализирующаяся на развитии биотехнологий. Четыре резидента приступили к реализации своих проектов", - сказал Шагиахметов на итоговой коллегии министерства.
Объем вложений в новые проекты составит более 7 миллиардов рублей.
Всего, по информации министра, за прошлый̆ год на территории ОЭЗ республики ("Алабуга", "Иннополис", "Зеленая долина") привлечено 22 новых резидента, вложено более 365 миллиардов рублей инвестиций и создано свыше 12,5 тысячи рабочих мест. При этом на каждый рубль предоставленных резидентам налоговых и таможенных льгот приходится 7 рублей̆ вложенных ими частных инвестиций.
Шагиахметов подчеркнул, что территории опережающего развития также являются эффективным инструментом вложения инвестиций. За 2025 год в ТОРы республики привлечено 10 новых резидентов, более 11 миллиардов рублей инвестиций, налоговые поступления в консолидированный бюджет республики в три раза превышают предоставленные налоговые льготы.
Как отметил замминистра экономического развития РФ Святослав Сорокин, татарстанские ОЭЗ "Алабуга" и "Иннополис" ежегодно демонстрируют высокую эффективность и являются наиболее успешными площадками не только в республике, но и в целом в России. По его словам, по итогам прошлого года "Алабуга" показала стопроцентную эффективность и занимает второе место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Такие же высокие результаты демонстрирует и "Иннополис".
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Зеленая долина" создана в июне 2025 года в Заинском районе Татарстана. Республика до 2027 года планирует вложить в развитие ее инфраструктуры не менее 2,5 миллиарда рублей. На старте к "Зеленой долине" присоединились пять якорных инвесторов. Суммарный объем запланированных вложений - более 15 миллиардов рублей. Все проекты реализуются в сфере биотехнологий - от глубокой переработки технических культур (например, льна) до производства биоудобрений, сорбентов и биологически активных добавок.
