Священник, погибший в Запорожье при атаке ВСУ, умер с крестом в руках
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:17 10.02.2026
Священник, погибший в Запорожье при атаке ВСУ, умер с крестом в руках
Священник, погибший в Запорожье при атаке ВСУ, умер с крестом в руках - РИА Новости, 10.02.2026
Священник, погибший в Запорожье при атаке ВСУ, умер с крестом в руках
Священник РПЦ Сергий Кляхин, который погиб в Запорожской области в результате атаки дрона ВСУ, умер с крестом в руках, рассказал РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 10.02.2026
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, русская православная церковь
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь
Священник, погибший в Запорожье при атаке ВСУ, умер с крестом в руках

РИА Новости: погибший в Запорожье священник Кляхин умер с крестом в руках

© Фото : соцсетиПротоиерей Сергий Кляхин
Протоиерей Сергий Кляхин - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : соцсети
Протоиерей Сергий Кляхин
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Священник РПЦ Сергий Кляхин, который погиб в Запорожской области в результате атаки дрона ВСУ, умер с крестом в руках, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Бердянской епархии Русской православной церкви протоиерей Евгений Клименко.
Ранее он рассказал РИА Новости, что в результате атаки ВСУ в селе Скельки погиб настоятель Свято-Успенского храма города Днепрорудный, священник Сергий Кляхин.
«
"Отец Сергий отпевал человека, их поразил беспилотник ВСУ. Он погиб с крестом в руках", - сказал Евгений Клименко.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий написал в своем Telegram-канале, что ВСУ атаковали похоронную процессию в селе Скельки Запорожской области, в результате шесть человек ранены, один погиб.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныРусская православная церковь
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
