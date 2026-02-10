https://ria.ru/20260210/svjaschennik-2073520204.html
Священник, погибший в Запорожье при атаке ВСУ, умер с крестом в руках
Священник, погибший в Запорожье при атаке ВСУ, умер с крестом в руках - РИА Новости, 10.02.2026
Священник, погибший в Запорожье при атаке ВСУ, умер с крестом в руках
Священник РПЦ Сергий Кляхин, который погиб в Запорожской области в результате атаки дрона ВСУ, умер с крестом в руках, рассказал РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 10.02.2026
Священник, погибший в Запорожье при атаке ВСУ, умер с крестом в руках
